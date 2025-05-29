Нефть подешевела после публикации данных о запасах в США

Нефть марки Brent подешевела до 63,6 доллара после публикации данных по США

Tекст: Алексей Дегтярев

Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются на 1%, передает РИА «Новости».

К 19.21 мск августовские фьючерсы на Brent снизились на 1,09% и составили 63,61 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI подешевели на 0,92%, до 61,27 доллара. До публикации статистики снижение цен на оба сорта было сопоставимым.

Коммерческие запасы нефти в США, не учитывая стратегический резерв, неожиданно уменьшились на 2,8 млн баррелей за неделю, к 23 мая достигнув 440,4 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2,4 млн баррелей, составив 223,1 млн баррелей, несмотря на ожидания меньшего снижения. Запасы дистиллятов уменьшились на 0,7 млн баррелей – до 103,4 млн, хотя прогнозировался рост.

Утром в четверг мировые цены на нефть выросли на 1,5% после выхода новостей относительно торговой политики США.