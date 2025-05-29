Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Нефть подешевела после публикации данных о запасах в США
Нефть марки Brent подешевела до 63,6 доллара после публикации данных по США
Стоимость нефти на мировом рынке показала снижение после новостей о статистике по запасу сырья в Соединенных Штатах, свидетельствуют данные торгов.
Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются на 1%, передает РИА «Новости».
К 19.21 мск августовские фьючерсы на Brent снизились на 1,09% и составили 63,61 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI подешевели на 0,92%, до 61,27 доллара. До публикации статистики снижение цен на оба сорта было сопоставимым.
Коммерческие запасы нефти в США, не учитывая стратегический резерв, неожиданно уменьшились на 2,8 млн баррелей за неделю, к 23 мая достигнув 440,4 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 2,4 млн баррелей, составив 223,1 млн баррелей, несмотря на ожидания меньшего снижения. Запасы дистиллятов уменьшились на 0,7 млн баррелей – до 103,4 млн, хотя прогнозировался рост.
Утром в четверг мировые цены на нефть выросли на 1,5% после выхода новостей относительно торговой политики США.