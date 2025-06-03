Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.0 комментариев
FPV-дроны «Юга» уничтожили турецкую бронемашину ВСУ «Кобра-2»
В районе Часов Яра подразделения «Юга» с помощью FPV-дронов на оптоволокне уничтожили украинскую бронемашину «Кобра-2» турецкого производства.
Подразделения группы войск «Юг» уничтожили бронемашину ВСУ «Кобра-2» турецкого производства в районе населенного пункта Часов Яр, передает ТАСС. По сообщениям Минобороны РФ, для атаки были применены FPV-дроны, оснащенные оптоволоконной системой управления.
В военном ведомстве разъяснили, что первым дроном бронемашина была повреждена и остановлена, после чего вторым беспилотником техника ВСУ была полностью уничтожена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дронщики российского спецназа вынудили бойцов ВСУ покинуть позиции под Красноармейском. Военнослужащим ВС России поставили две тыс. дронов «Гепард» с защитой от радиоэлектронной борьбы. ВС России испытали новый FPV-дрон-трансформер «Вобла» в боях против ВСУ.