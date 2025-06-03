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Мать бросившего Библию в реку подростка оштрафовали в Липецке
В Липецке оштрафована женщина, сын которой выбросил в реку книгу «Новый Завет и Псалтырь» издания «Гедеоновы братья», свои действия несовершеннолетний и его друзья снимали на видео, сообщили СМИ и официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Областное управление МВД начало проверку по факту размещения в соцсетях видео, на котором подростки бросили в реку «Новый Завет и Псалтырь» издания «Гедеоновы братья», – сообщает Gorod48.ru.
Как рассказала в Telegram Волк, ее «липецкие коллеги в ходе мониторинга выявили видеозапись кощунственного поступка». Указывается, что «подросток, находясь в компании сверстников, совершил хулиганские действия в отношении книги религиозного содержания».
Личности участников инцидента были установлены – «ими оказались ученики местных школ в возрасте от десяти до 16 лет». Их доставили в территориальный отдел полиции.
Волк сообщила, что «десятилетний правонарушитель, глумившийся над книгой, в сопровождении матери передан в следственные органы». Женщина привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП о неисполнении родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию.
В СУ СК по Липецкой области уточнили, что инцидент произошел вечером 1 июня в Сокольском парке. Там они и нашли книгу. Подчеркивается, что несовершеннолетних опрашивали в присутствии законных представителей, педагогов и психологов.