Трамп пообещал отменить санкции при мирном поведении Ирана

Tекст: Ольга Иванова

Трамп заявил об этом в интервью телеканалу Fox News, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что готов снять санкции с Ирана, если Тегеран проявит готовность к миру и воздержится от действий, угрожающих безопасности.

«Если они смогут быть мирными и показать нам, что больше не будут причинять вреда, я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям», – сказал Трамп. По его словам, решение о возможной отмене ограничительных мер будет зависеть от поведения Ирана в будущем.

Президент США отметил, что подобное развитие событий способно кардинально изменить ситуацию вокруг Ирана и улучшить отношения между странами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана.

Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.