Российские войска освободили Червоную Зирку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Полтавки, Малиновки Запорожской области и Камышевахи ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Кондратовки, Могриця и Марьино Сумской области.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Удов и Волчанска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

При этом ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Купянском, Ольговкой, Соболевкой, Сеньково Харьковской области и Карповкой ДНР.

Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и британская бронемашина Snatch, а также три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Резниковки, Звановкиа, Плещеевки, Иванополья и Константиновки ДНР.

Противник при этом потерял до 175 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии.

В то же время подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Попова Яра, Новоэкономического, Красноармейска, Петровского, Димитрова, Маяка и Муравки ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 505 военнослужащих, две бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны около Каменского Запорожской области, Антоновки, Казацкого и Новотягинки Херсонской области.

Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, два орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области. За день до этого они освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. А до этого российские войска освободили Ялту в ДНР.