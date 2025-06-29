Профессор Виноградов напомнил, кому в июле положены увеличенные пенсии

Он сообщил, что увеличенные пенсионные выплаты с июля получат граждане, отметившие 80-летие в июне, а также лица, которым недавно была установлена первая группа инвалидности, рассказал он агентству «Прайм».

Для этих категорий граждан фиксированная часть страховой пенсии возрастет до 17 815,4 рубля, а при официальном оформлении ухода прибавится еще 1 314 рублей, что доведет общую сумму до 19 129,4 рубля.

Виноградов уточнил, что для получения надбавки за уход необходимо обратиться в отделение Социального фонда с соответствующими документами.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены и для пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи: на каждого иждивенца будет начисляться 2 969 рублей 23 копейки, но не более чем на трех человек.

К данной категории относятся пенсионеры, содержащие несовершеннолетних детей, инвалидов или других нетрудоспособных родственников.

Основой для данных изменений являются положения статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пожилым россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет, с июля начнут выдавать увеличенную фиксированную часть пенсии.

В августе работающим пенсионерам увеличат выплаты за счет баллов индивидуального пенсионного коэффициента, начисленных за 2024 год,