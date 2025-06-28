Горловчанин пострадал от обстрела ВСУ Никитовского района города

Пушилин: Горловчанин пострадал сегодня из-за киевской агрессии

Tекст: Ирма Каплан

«В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1965 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – написано в посте.

Пушилин добавил, что со стороны вооруженных украиинских формирований (ВФУ) были совершены пять вооруженных атак с применением ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударных БПЛА.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Пушилин сообщал, что при атаке ВСУ на регион пострадали восемь человек, шестеро из них – несовершеннолетние.

Днем в субботу беспилотник украинских военных ударил по маршрутному автобусу в городе Горловке в Донецкой народной республике, сообщил мэр Иван Приходько.