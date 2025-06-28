Бастрыкин запросил доклад о расследовании крушения Як-18Т в Подмосковье

Tекст: Мария Иванова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании крушения легкомоторного самолета Як-18Т в Московской области, сообщает Telegram-канал СК. В центральный аппарат ведомства направят доклад с информацией о ходе расследования уголовного дела по факту трагедии под Коломной.

Как уточнили в СК, дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК России – нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть более двух человек по неосторожности. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте ведет расследование.

По предварительным данным, днем 28 июня 2025 года Як-18Т с четырьмя людьми на борту потерпел крушение возле деревни Паново. Как установили следователи, вылет был совершен с аэродрома Северка без согласования, а авария произошла при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа, после чего самолет столкнулся с землей.

В результате происшествия никто не выжил. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного управления Черненко оперативно докладывать по всем установленным обстоятельствам трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи начали уголовное расследование по факту падения самолета Як-18Т, который вылетел без согласования с аэродрома Северка.

В районе деревни Паново под Коломной произошло крушение легкомоторного самолета Як-18Т с последующим возгоранием. Причиной крушения самолета в Подмосковье назвали неисправность топливной системы.