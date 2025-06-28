Житель Балашихи поджег лес под Москвой ради забавы

Мужчина поджег 600 кв. метров леса ради забавы в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено после поджога лесных насаждений рядом с коттеджным поселком Купавушка-2, передает ТАСС.

Подозреваемым оказался 25-летний житель микрорайона Заря города Балашихи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, инцидент произошел 30 апреля.

По данным следствия, молодой человек вместе с приятелем находился около лесного массива и ради развлечения поджег сухую траву, после чего скрылся. Пламя быстро распространилось, уничтожив березы и повредив несколько сосен на территории 600 кв.метров. Общий ущерб оценен в 41 тыс. рублей.

Полицейские использовали записи системы «Безопасный регион», что позволило выйти на след злоумышленника. Мужчина признался, что совершил поджог ради забавы.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по ст. 261 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пожарные удержали распространение огня возле Атамановки в Забайкальском крае на площади 7 тыс. гектаров. Ранее сообщалось, что на территории Бурятии продолжают тушить 40 лесных пожаров на площади почти 54 тыс. гектаров.