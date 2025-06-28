Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Путин заявил о намерении при возможности посетить Дагестан
В ходе церемонии открытия молодежных центров представители дагестанского центра пригласили президента посетить республику и Табасаранский район. Президент России Владимир Путин пообещал приехать в Дагестан, как только позволит график.
Путин отметил особое отношение к Дагестану и подчеркнул, что всегда любил этот регион и его жителей, передает ТАСС.
«Спасибо вам за приглашение. Вы знаете, мое отношение к Дагестану – особое. Всегда было и остается. Я очень люблю эту землю и людей, которые там живут. С удовольствием воспользуюсь вашим приглашением, как только сложатся обстоятельства», – заявил глава государства.
Ранее президент России отметил особую роль Ямала как региона, способствующего развитию страны и обсуждал перспективы освоения Арктики.