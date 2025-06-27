Иран назвал поддержку Мерца «агрессии» Израиля неуважением к народу Германии

Tекст: Вера Басилая

По словам Багаи, канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживая действия Израиля против Ирана, проявил неуважение к народу Германии и памяти о событиях Второй мировой войны, передает ТАСС.

По его словам, «канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживая действия агрессора, совершающего геноцид, все больше отдаляется от правильной стороны истории.

Дипломат также отметил, что для государственного деятеля «недопустимо игнорировать нарушающие международное право акты агрессии и оправдывать такое преступление».

Багаи добавил, что руководитель страны с историческим наследием Берлина 1945 года, пренебрегающий принципом «нет войне» и поддерживающий агрессию, военные преступления и геноцид, не только удаляется от исторической правды, но и демонстрирует неуважение к коллективной памяти нации. Он также напомнил, что Иран не забудет поставки химического оружия Саддаму Хусейну во время ирано-иракской войны и добавил, что история не прощает подобных поступков.

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Напомним, Фридрих Мерц заявил, что операция Израиля против Ирана – «грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Он выразил уважение к израильской армии и руководству, отметив, что не видит оснований для критики ударов Израиля и США по Ирану.

Группа известных политиков и представителей культуры ФРГ направила обращение в прокуратуру с требованием расследовать заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Мерца самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.