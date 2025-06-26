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    В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    11 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    4 комментария
    26 июня 2025, 18:55 • Новости дня

    Американист оценил вероятность победы мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

    Дробницкий: Победа Мамдани на праймериз в Нью-Йорке усилила поляризацию Демпартии

    Американист оценил вероятность победы мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Победа Зохрана Мамдани на праймериз в Нью-Йорке обнажила глубокий раскол в Демократической партии. 33-летний политик с угандийско-индийскими корнями, названный Дональдом Трампом «безумным коммунистом», имеет все шансы возглавить город, если республиканцы не смогут ужесточить контроль за голосованием, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. В случае успеха Мамдани станет первым мусульманином во главе Нью-Йорка.

    «Родители Зохрана – не беженцы: отец был ученым, мать – кинопродюсером. Он – классический образец современного либерализма, называющий себя демократическим социалистом и даже анархистом. В каком-то смысле Трамп может быть доволен таким исходом праймериз – это дает ему повод клеймить демократов как «радикальных левых сумасшедших», – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Берни Сандерс поддержал Мамдани, заявив, что именно такие политики должны определять будущее Демпартии. Однако многие в Демпартии, включая окружение Барака Обамы, критикуют происходящее. Они обвиняют партийцев в том, что те своими руками вручают трампистам новые аргументы для критики. В итоге победа Мамдани лишь усиливает раскол в партии», – продолжает эксперт.

    Собеседник также напомнил, что две крупнейшие партии США сейчас находятся в поиске путей выхода из кризиса. «Например, внутри республиканцев идет борьба о будущем партии: она станет полностью «трамповской» под лозунгом MAGA или сохранит более традиционный курс. Точно так же победа Мамдани всколыхнула дебаты о сути Демпартии, особенно на фоне слияния миграционной повестки с радикально левой идеологией. Причем раскол прошел даже среди самих левых», – подчеркивает Дробницкий.

    «Возможно, этого бы не случилось, если бы демократы не были деморализованы после событий 2024 года – от замены Джо Байдена на Камалу Харрис до поражения на выборах. Партийное руководство оказалось не готово к такому повороту. Аналогичные процессы, кстати, уже происходили у республиканцев из-за кризиса партийного истеблишмента», – напоминает аналитик.

    «Таким образом Демпартия, похоже, вступает в эпоху трансформации, но она не гарантирует победу именно левому крылу внутри партии. А республиканцы и их спонсоры, вероятно, сделают ставку на умеренного кандидата вроде Рудольфа Джулиани, чтобы отбить Нью-Йорк. Также республиканцы могут выдвинуть против Мамдани либо опытного конгрессмена, либо медийную фигуру – например, телеведущего Джесси Воттерса», – прогнозирует политолог.

    «В итоге шансы Мамдани во многом зависят от тактики республиканцев. Например, они могут ужесточить контроль на участках, чтобы исключить голоса нелегальных мигрантов. Но если промедлят, победит демократ, который превратит пост мэра в политическую трибуну, а не в инструмент управления городом», – заключает Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что демократ Зохран Мамдани набрал достаточно голосов на праймериз мэра Нью-Йорка от Демократической партии, чтобы стать вероятным победителем выборов. 33-летний уроженец Уганды с индийскими корнями опередил Эндрю Куомо, бывшего губернатора штата, который пытался вернуться в политику после скандала, связанного с сексуальными домогательствами, пишет Sky News.

    Программа Мамдани включает, среди прочего, запуск бесплатных городских автобусов, открытие городских продуктовых магазинов за счет повышения налога на бизнес и богатых людей. Он также занял твердую пропалестинскую позицию, вызвав критику со стороны произраильских групп и сделав внешнюю политику центральным моментом в гонке за пост мэра Нью-Йорка, пишет Time.

    Успех Мамдани вызвал критику президента США Дональда Трампа. «Зохран Мамдани, стопроцентный коммунист-сумасшедший, только что выиграл праймериз демократов. Сейчас он на пути к тому, чтобы стать мэром. Радикальные левые у нас уже были, но это становится немного смешным. Он выглядит ужасно, его голос раздражает, он не очень умен», – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

    Стоит отметить, что сейчас полиция Нью-Йорка расследует угрозы в адрес Мамдани, включая сообщения с антимусульманскими высказываниями и угрозой взрыва автомобиля. При этом если он победит на выборах, то станет первым в истории Нью-Йорка мэром мусульманином.

    26 июня 2025, 11:17 • Новости дня
    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО при его президентстве

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе основной сессии саммита НАТО Дональд Трамп заверил европейских союзников, что Россия не нападет на страны НАТО, пока он занимает пост президента США.

    Дональд Трамп во время основной сессии встречи с лидерами НАТО дал обещание, что Россия не нападет на страны альянса на протяжении его президентского срока. Трамп сделал акцент на важности увеличения военных расходов европейскими странами и выразил одобрение оборонным инициативам, передает «Газета.Ru».

    Издание отмечает, что лидеры европейских стран положительно восприняли усилия Трампа по повышению оборонных бюджетов и поддержали его военные решения по Ирану. Представители Европы, как пишут СМИ, специально прибегли к лести, чтобы расположить к себе американского президента, что показало свою эффективность.

    По словам трех чиновников, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он – президент.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцам будет полезно вести диалог с Россией для обсуждения глобальной архитектуры безопасности.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал абсурдность утверждений о намерении России напасть на страны Европы и НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад создал миф о «скором нападении России» для достижения собственных политических целей.

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    26 июня 2025, 04:47 • Новости дня
    Президент Бразилии посоветовал Трампу расставлять приоритеты в речи
    Президент Бразилии посоветовал Трампу расставлять приоритеты в речи
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на мероприятии, посвященном бразильскому энергетическому сектору, в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики раскритиковал экономическую и внешнюю политику североамериканского коллеги и дал ему совет.

    «В этом неспокойном мире, где у вас есть президент страны размером с Соединенные Штаты, важно, чтобы он умел расставлять приоритеты в своей речи, думать о том, что сказать, быть менее погружен в интернет, но более – в задачи главы государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности, думать гораздо больше о мире... Но что мы видим каждый день в прессе? Необходимость в чертовом (кликабельном) заголовке», – приводит слова да Силвы портал G1.

    Не называя бывшего президента Жаира Болсонару, бразильский лидер заявил, что в стране уже был похожий на Трампа руководитель, которого, «меньше всего интересовали правда и нужды страны».

    «Но что было для него наиболее важным, так это мелкие, порой незаконные собственные потребности», – сказал он.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, президенты Бразилии и США да Силва и Трамп выразили восхищение российским лидером Владимиром Путиным, в то время как их отношение к Владимиру Зеленскому характеризуется не очень приятными переживаниями.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    26 июня 2025, 05:18 • Новости дня
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    Разгневанный Трамп потребовал вышвырнуть журналистку CNN с работы «как собаку»
    @ Natasha Bertrand

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп потребовал от CNN уволить репортера Наташу Бертран из-за материала об авиаударах по Ирану, которые якобы не привели к тем результатам, которыми бравирует администрация президента США.

    На телеканале CNN заявили, что на 100% поддерживают журналистскую деятельность Наташи Бертран, в частности, ее репортажи, и не считают разумным критиковать журналистов за точность материалов, пишет Variety.

    Президент Трамп ранее обрушился с критикой на СМИ, которые сообщали о вещах, которые ему не нравятся, но в данном случае он выделил одного репортера CNN, которого, по его словам, телеканал должен «вышвырнуть как собаку» с работы.

    Во вторник CNN первым сообщил, что военные удары Трампа по трем ядерным объектам Ирана в минувшие выходные «не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны и, вероятно, лишь отодвинули ее на месяцы в развитии».

    Другие новостные агентства, включая New York Times, Associated Press и ABC News, подтвердили информацию телеканала.

    Трамп настаивал на том, что авиаудары США по Ирану привели к «полному уничтожению» программы ядерного оружия страны. В то же время, как он заявил журналистам на саммите НАТО в среду, «разведданные были очень неубедительными».

    В среду Трамп разразился новой тирадой в адрес корреспондента CNN Наташи Бертран, одной из репортеров, участвовавших в этой истории.

    «Наташу Бертран следует уволить с телеканала CNN! Я наблюдал за ней в течение трех дней, когда она делала фейковые новости. Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть как собаку», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп по привычке еще с первого срока в Белом доме назвал фейковыми СМИ, которые оспаривают его заявления, в частности о полном разгроме ядерной программы Ирана.

    Телеканал CNN ранее сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 02:59 • Новости дня
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    Трамп заявил о сложности урегулирования конфликта на Украине
    @ Скриншот с видео/YouTube-канал Washington Post

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп назвал сарказмом свои слова о способности разрешить украинский конфликт за 24 часа и заявил, что этот конфликт – один из самых сложных.

    Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге ответил на вопрос о том, почему его обещание решить украинский вопрос за 24 часа не реализовалось.

    «Потому что это сложнее, чем люди могут себе представить. (Президент России) Владимир Путин оказался сложнее и, честно говоря, у меня были некоторые проблемы с (лидером киевского режима Владимиром) Зеленским, вы могли читать о нем. И это оказалось сложнее, чем другие войны», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    При этом на прошлой неделе он сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

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    26 июня 2025, 05:01 • Новости дня
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    Уиткофф назвал деэскалацию на Ближнем Востоке примером для Украины
    @ Скриншот с видео CNBC

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке и на Украине Стивен Уиткофф заявил о «гравитации надежды» после деэскалации на Ближнем Востоке, которая, как он надеется, притянет к себе и Украину, чтобы и этот конфликт разрешился.

    «Я думаю, что это вдохновляет весь мир. Когда вы видите надежду, которая сейчас исходит от того, что произошло здесь, я думаю, она может, подобно гравитации, притянуть Россию и Украину. Это то, на что мы надеемся, мы надеемся, что люди посмотрят на то, что произошло в Иране, и скажут: «Знаете что, мы тоже хотим быть частью мирного процесса», – сказал Уиткофф в интервью CNBC.

    Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Fox News заявил, что возобновить ядерную программу после ударов США Ирану будет «почти невозможно».

    При этом телеканал CNN сообщил, что первые выводы о бомбардировках США  противоречат неоднократным заявлениям президента Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» объекты Ирана по обогащению урана.

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    26 июня 2025, 04:16 • Новости дня
    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа

    Times: Легенда о потемкинских деревнях описывает саммит НАТО в Гааге

    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Колумнист британской газеты Times Эдвард Лукас рассмотрел «смертоносные сигналы» в прошедшем в Гааге саммите НАТО, главной задачей которого было умаслить американского президента Дональда Трампа и по минимуму затрагивать важные и болезненные вопросы.

    «Князь Григорий Потемкин одобрил бы. Чтобы впечатлить Екатерину Великую <...> русский придворный, как гласит легенда, построил бутафорские деревни», – напомнил колумнист Times.

    В случае с саммитом НАТО бутафорским было все, кроме цели американского президента повысить траты европейских государств на оборону до 5% ВВП. Даже на это согласились почти все, чтобы не тревожить заокеанского гостя и уж тем более не показать, что отсутствие единства и нерешительность – основные объединяющие факторы членов НАТО.

    По мнению Лукаса, саммит выявил страх и трепет участников альянса вовсе не перед российским лидером Владимиром Путиным, а перед главой Белого дома, ради ублажения которого была сокращена и скорректирована повестка.

    «...отбросили в сторону Украину, понизили градус опасности со стороны России, поделились пустыми обещаниями и отказались от проблемных вопросов – князь Потемкин одобрил бы», – поиронизировал британец.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону. От переизбытка чувств и дружелюбия Рютте даже  назвал президента США «папочкой».


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    26 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил, что не называл Трампа «папочкой»
    Генсек НАТО заявил, что не называл Трампа «папочкой»
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что не называл президента США Дональда Трампа «папочкой».

    По его словам, он лишь использовал это слово как метафору для описания вопроса европейских стран о поддержке США, передает РИА «Новости».

    Рютте уточнил, что иногда в Европе его спрашивают, останутся ли США с союзниками, и он сравнил этот вопрос с тем, как маленький ребенок спрашивает у отца: «Ты же останешься с семьей?» Он подчеркнул, что эти слова не относились лично к Трампу.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». В беседе с журналистами Рютте объяснил, что назвал Трампа «папочкой», поскольку считает его хорошим другом.

    Ранее Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню Daddy's home.

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    26 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле

    Трамп призвал прекратить судебный процесс по делу о взяточничестве Нетаньяху

    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении «великого героя», премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен быть немедленно завершен или заменен помилованием.

    Судебное разбирательство по обвинениям в коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую реакцию бывшего президента США Дональда Трампа, следует из сообщения в Truth Social.

    Американский политик назвал процесс политически мотивированным и призвал немедленно его прекратить или «помиловать великого героя, который так много сделал для государства».

    В своем заявлении Трамп подчеркнул, что Нетаньяху был вызван в суд для продолжения разбирательства, которое он назвал «охотой на ведьм».

    Трамп также заявил, что Израиль только что пережил один из «величайших моментов в своей истории» под руководством Нетаньяху, ссылаясь на совместные удары Израиля и США по Ирану и уничтожение ключевых иранских ядерных объектов.

    Он выразил мнение, что никто не смог бы так эффективно взаимодействовать с ним (с Трампом), как Нетаньяху, и заявил: «США спасли Израиль, а теперь США спасут Биби Нетаньяху».

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    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы. Нетаньяху пришел к западной стене в Иерусалиме, где оставил записку и произнес молитву после ударов США по Ирану.

    Напомним, в ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

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    25 июня 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп предложил вернуть Пентагону название «Министерство войны»
    Трамп предложил вернуть Пентагону название «Министерство войны»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выступил с шутливым предложением вернуть Пентагону историческое название «Министерство войны».

    Общаясь с журналистами и представив Марко Рубио и Пита Хегсета, он заметил: «Раньше так и называлось – министр войны... Потом стали политкорректными и переименовали в министра обороны. Может, стоит подумать о возвращении названия», передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что на старом административном здании возле Белого дома до сих пор можно увидеть надпись «Министерство войны». Он указал, что в американском обществе сейчас ощущается боевой настрой. Министерство войны было переименовано в Министерство обороны в 1949 году в рамках реформы вооруженных сил США по Закону о национальной безопасности от 1947 года.

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой».

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    25 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    Трамп опроверг обсуждение с Зеленским прекращения огня на Украине

    Трамп отверг утверждение Зеленского о переговорах по прекращению огня на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп опроверг сообщения о переговорах с Владимиром Зеленским по вопросу прекращения огня на Украине во время встречи в Гааге.

    Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, заявил: «Нет, нет, я просто хотел узнать, как у него дела». Это заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита в Гааге, сообщает ТАСС.

    Таким образом, президент США опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что на встрече обсуждался вопрос прекращения огня на Украине. Зеленский ранее сообщил в своем телеграм-канале, что такой разговор между политиками состоялся на полях саммита НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал ситуацию на Украине особенно сложной по сравнению с другими мировыми конфликтами.

    На встрече с лидерами стран НАТО в Гааге он заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля и требует активных действий.

    Дональд Трамп также заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным возможные варианты завершения конфликта на Украине.

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    25 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о планах переговоров с Ираном

    Трамп заявил о планах переговоров с Ираном на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США надеется провести переговоры с Ираном по ядерной программе уже на следующей неделе, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, эти встречи могут привести к заключению соглашения, передает ТАСС. «Послушайте, мы собираемся провести с Ираном переговоры на следующей неделе, возможно, мы подпишем соглашение», – заявил он на пресс-конференции в Гааге после саммита НАТО.

    Американский лидер также отметил, что для него не имеет значения, будет ли достигнуто соглашение с Ираном по ядерной программе, и выразил мнение, что иранская ядерная программа «уже разрушена» действиями США.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для Вашингтона важно, чтобы переговоры проходили напрямую между США и Ираном, а не с участием других стран. Он добавил, что позиция США остается неизменной. «Очевидно, это будет зависеть от готовности Ирана не просто участвовать в мирных переговорах, но вести переговоры напрямую с Соединенными Штатами», – сказал Рубио.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности США возобновить ядерные переговоры с Ираном.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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    25 июня 2025, 22:35 • Новости дня
    Журналист Херш заявил, что Трамп не желал уничтожать урановые запасы Ирана

    Сеймур Херш заявил о нежелании Трампа уничтожать урановое хранилище Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге написал статью, в которой рассказал о том, как вопросом об уничтожении ядерного хранилища Ирана задавалась еще администрация бывшего президента США Джо Байдена.

    «Мне рассказывали, что уничтожение иранского хранилища обогащенного урана в Фордо, на уединенной базе, спрятанной на склоне горы в 120 милях (193 км) к югу от Тегерана, было в верхней части списка целей американского и израильского правительств с последних месяцев администрации Байдена», – говорится в статье журналиста.

    Херш уточнил, что главной задаче Израиля было понять, как добраться до хранилища и уничтожить его, а также высокопроизводительные центрифуги, вращающиеся на глубине 260-300 футов (418-482 км) под землей.

    По его данным, этим же была озабочена команда из администрации нынешнего президента США Дональда Трампа, пока не согласилась с идеей Израиля уничтожить Фордо.

    Журналист пишет, что оценки авиаударов любой мощности показывали, что добраться до нужной глубины не удастся ни одним оружием, поэтому вместо уничтожения американо-израильская команда решила изолировать иранскую базу посредством ударов с воздуха.

    Это и было сделано, считает Херш.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор национальной разведки США Тулси Габбард, недавно сообщавшая об отсутствии фатальных повреждений в Иране от авиаударов США, заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо, так как объекты были полностью уничтожены.

    В среду президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

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    25 июня 2025, 21:54 • Новости дня
    Глава нацразведки США заявила об уничтожении ядерных объектов Ирана

    Tекст: Евгения Караваева

    Ядерные объекты Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане придется полностью восстанавливать после авиаударов со стороны США, что может занять несколько лет.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что объекты были полностью уничтожены и их придется строить заново.

    В своем заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Габбард написала: «Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы».

    Габбард также отметила, что сообщения в СМИ о частичном характере разрушений основываются на «утечках секретной информации с низкой степенью доверия» и направлены против решений и действий президента США Дональда Трампа и американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




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    25 июня 2025, 21:17 • Новости дня
    Лукьянов: Рютте подобострастно подыграл Трампу, назвав его «папочкой»

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Президент США может теперь войти в историю как "папочка Трамп", генсек НАТО Марк Рютте подарил ему этот титул», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя слова генсека НАТО Марка Рютте о действиях Дональда Трампа в ходе ирано-израильского конфликта.

    По словам Лукьянова, Трампу очень понравилась «метафора пацанов, которых надо разнимать на школьном дворе». «То были Россия и Украина, теперь Израиль и Иран», – написал он в Telegram-канале журнала.

    Лукьянов также считает, что основное содержание саммита свелось к попыткам европейцев ублажить Трампа, чтобы у него не испортилось настроение. «За полгода Европа научилась общаться со старшим американским партнером. Максимум лести, максимум восторгов его лидерством, максимум приятных ему антуражей, желательно королевских. Получилось, он был очень доволен. Теперь главное продолжать в том же духе, чтобы он, не дай бог, не огорчился чем-нибудь», – пояснил Лукьянов.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». Он также выразил признательность американскому лидеру за инициативу по увеличению взносов на оборону.

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    25 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп заявил о погребении ядерных материалов Ирана

    Трамп сообщил о глубоком захоронении иранских ядерных материалов после ударов США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что иранские ядерные материалы, по оценкам Вашингтона, теперь скрыты на большой глубине под землей.

    Соединенные Штаты считают, что ядерные материалы Ирана оказались под десятками метров горных пород, бетона и стали после американских ударов, передает ТАСС. Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции в Гааге, что материалы находятся на глубине тридцати-тридцати пяти этажей под землей.

    «Они находятся на глубине 30-35 этажей под землей. Мы считаем, что они погребены под гранитом, бетоном и сталью», – заявил Трамп. По его словам, это стало результатом действий Соединенных Штатов против ядерной инфраструктуры Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разгорелся скандал из-за утечек разведданных о неэффективности американского удара по ядерным объектам Ирана. Администрация США выразила надежду на проведение переговоров с Ираном по ядерной программе уже на следующей неделе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесет новый удар по иранской территории в случае восстановления ядерной программы Тегераном.

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