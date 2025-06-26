Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» всё равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал своё «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
Советский режиссер Валерий Рыбарев умер в день рождения
Валерий Рыбарев, автор культовых фильмов и заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, скончался после продолжительной болезни в свой день рождения в возрасте 86 лет.
Советский и белорусский кинорежиссер и сценарист Валерий Рыбарев скончался в возрасте 86 лет в свой день рождения, сообщает ТАСС.
О смерти мастера сообщил Союз кинематографистов Республики Беларусь. В сообщении организации говорится: «Сегодня умер Валерий Павлович Рыбарев. Советский и белорусский кинорежиссер и сценарист, автор игровых и документальных фильмов. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР». По данным телеканала ОНТ, Рыбарев ушел из жизни после продолжительной болезни в Минске.
Валерий Рыбарев родился в Саратове 26 июня 1939 года. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по режиссерскому отделению в 1976 году. Рыбарев известен как автор игровых и документальных лент, среди которых «Тонежские бабы» (1977), «Чужая вотчина» (1982), «Свидетель» (1985).
Особое место в фильмографии режиссера занимает молодежная драма «Меня зовут Арлекино» (1988), которая стала самой кассовой в истории белорусского кино: за год проката ее посмотрели 41,9 млн зрителей. В 2002 году Рыбарев снял совместный российско-белорусский фильм «Прикованный», главную роль в котором исполнил Владимир Гостюхин.
Ранее в возрасте 80 лет ушел из жизни Александр Кобозев, ставший известным благодаря работе в фильме Александра Митты «Друг мой, Колька!».