WSJ: Безос пытается воспользоваться разладом между Трампом и Маском

Tекст: Мария Иванова

Основатель Blue Origin Джефф Безос пытается воспользоваться разногласиями между Дональдом Трампом и Илоном Маском для получения выгодных госконтрактов, пишет Wall Street Journal.

По данным издания, Безос как минимум дважды встречался с Трампом в июне, а генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп приезжал в Белый дом для переговоров с главой администрации президента США, передает РИА «Новости».

В ряде бесед с Дональдом Трампом и его окружением Безос и другие руководители Blue Origin подчеркивали необходимость заключения с их компанией новых государственных контрактов. Источники газеты сообщили, что обеспокоенность руководства Blue Origin близостью Маска к Трампу появилась еще летом 2024 года, так как это могло повлиять на доступ Blue Origin к госконтрактам.

В статье указывается, что на одной из встреч Трамп выразил желание увидеть пилотируемую миссию на Луну во время своего президентства. Ранее Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компанией SpaceX, а Маск ответил предупреждением о возможном прекращении полетов на корабле Dragon. Представители НАСА и Пентагона после этого обратились к конкурентам SpaceX с предложением ускорить разработку альтернативных ракет и аппаратов.

Financial Times ранее отметила наличие «глубокой зависти» Марка Цукерберга к Илону Маску.

Ранее сообщалось, что Маск позвонил Дональду Трампу на фоне разногласий вокруг законопроекта о расходах США и позднее принес публичные извинения за свои высказывания.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном предоставлении политического убежища Илону Маску.