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    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    9 комментариев
    20 июня 2025, 10:48 • Новости дня

    Песков не стал обсуждать слухи о предоставлении убежища Илону Маску

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать комментариев по поводу прозвучавших в СМИ или якобы поступивших в МИД предложений о предоставлении политического убежища американскому бизнесмену Илону Маску.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что прежде чем что-либо высказывать по этому поводу, необходимо дождаться официальных комментариев от Министерства иностранных дел или самого Илона Маска, передает ТАСС.

    Он пояснил, что не будет обсуждать подобные слухи до появления заявлений от упомянутых сторон.

    Ранее отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск заявил, что западные страны пугают население Россией, чтобы держать людей «в узде».

    18 июня 2025, 12:35 • Новости дня
    Орешкин: G7 утратила статус главного экономического центра

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что экономики стран G7 уже не являются основными центрами глобального роста.

    По его словам, сейчас формируются новые центры силы, и к ним не относятся прежние экономики так называемой «Большой семерки», которая уже давно не соответствует такому статусу, передает «Российская газета».

    Орешкин также отметил, что страны Глобального Юга заняли значительную долю в мировой экономике и становятся ключевыми участниками глобального роста.

    Орешкин подчеркнул, что происходящие события в мире являются следствием глубоких структурных изменений в глобальной экономике. Он добавил, что важно понимать причины этих изменений и вести открытый диалог о построении мирового порядка будущего. По его мнению, необходим переход к новой платформе глобального экономического роста.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала саммит G7 «позорищем», отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.

    Напомним, деловая программа Петербургского международного экономического форума 2025 года стартовала с обсуждения роли Африки в мировой экономике и влияния новых технологий на глобальный рост.

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    19 июня 2025, 00:53 • Новости дня
    Путин подтвердил правоту слов Трампа об отказе ехать в Стамбул

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил что глава американского государства Дональд Трамп был прав, говоря, что российский лидер не едет в Стамбул на переговоры, так как туда не едет президент США.

    По словам представителя турецкого информагентства Anadolu, о саммите в Турции с участием Владимира Зеленского Трамп сказал, что если Путин поедет, то и он прибудет на встречу, передает РИА «Новости».

    «По поводу заявления президента Трампа я услышал по-другому. Господин Трамп сказал, что «Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?». И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», – сказал Путин.

    Также Путин согласен со словами нынешнего президента США о том, что при Трампе конфликт на Украине мог бы не случиться.

    Путин сказал, что Россия с большим уважением относится к стремлению Трампа восстановить российско-американские отношения. Президент России считает, что встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовленной.

    «Он еще и бизнесмен, и в этом я вижу большой плюс - в том, что он все считает, считает он, поскольку он стал богатым человеком, видимо, считает он хорошо, значит, он считает, к чему приведут те или иные шаги в отношении России, сколько это будет стоит налогоплательщикам, сколько это будет стоить экономике США», – заявил Путин, отметив интерес американского бизнеса к России.

    Напомним, Путин заявил, что «готов встречаться со всеми», в том числе с главой киевского режима Владимиром Зеленским – на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку». Однако, по его словам, есть вопрос относительно того, «кто будет подписывать документы».

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    17 июня 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому

    Политолог Трухачев: Досрочный отъезд Трампа обнажил разногласия в «Большой семерке»

    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы Дональд Трамп на саммите G7 поддержал ужесточение санкций против России, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов «Группы семи» «сломали» президента США. Впрочем, разногласия внутри объединения касаются не только украинского кризиса, но и конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Трамп досрочно вернулся в США.

    «Проходящий в Канаде саммит G7 лишь подсветил существующие между Дональдом Трампом и другими лидерами "семерки" разногласия. Одно из них связано с вопросом санкций против России», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Собеседник напомнил сообщения прессы, согласно которым глава Белого дома не поддержал идею ужесточения рестрикций против Москвы, посчитав их слишком затратными. Трамп также отказался от мер по снижению потолка цен на российскую нефть. «Если бы американский президент поступил иначе, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и Урсула фон дер Ляйен "сломали" Трампа», – уточнил эксперт.

    По его мнению, это одна из причин преждевременного возвращения президента в Вашингтон. «Однако, несмотря на отъезд Трампа, европейцы продолжат обсуждение возможного ввода санкций. Не исключено, что они подковерно примут какие-то решения на этом направлении», – добавил Трухачев.

    Кроме того, некоторые разногласия в G7 есть по теме ирано-израильского конфликта. Однако лидерам удалось согласовать итоговое заявление по этой теме. «При этом есть вопросы к содержанию. Призывы "семерки" к деэскалации – пустые слова. В таких случаях принимают бумажку ради бумажки, чтобы саммит не выглядел совсем уж провальным», – уточнил спикер.

    По его мнению, упоминание о том, что Израиль «имеет право на самооборону» – это реверанс в сторону Трампа. Но такой ход европейских лидеров не подкупил главу Белого дома, и он все же уехал из Канады. Примечательно, что Эммануэль Макрон, решивший примерить на себя роль пресс-секретаря президента США, сообщил, что тот едет мирить стороны конфликта. Глава Белого дома его быстро осадил.

    «Французский лидер занимается внешней политикой в ущерб внутренней. А в последнее время он и вовсе стал комедийным персонажем: во Вьетнаме получил пощечину от жены, а в Канаде – пусть и ментальную – от американского коллеги», – иронично отметил Трухачев.

    Еще одну своеобразную «пощечину» получил и Владимир Зеленский. Он надеялся встретиться с Трампом и обсудить с ним «покупку» Украиной вооружений, но все эти планы провалились. Политолог допускает, что таким образом президент США демонстрирует Зеленскому свое отношение к нему, которое еще больше испортилось после скандала в Овальном кабинете.

    Саммит G7 закончился для европейцев настоящим унижением, отметил американист Малек Дудаков. «Они возлагали на него большие надежды, стремясь навязать Трампу свою повестку. Однако в итоге американский президент уехал сильно заранее, оставив всех остальных участников одних бултыхаться в своем загончике», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кир Стармер наматывал круги вокруг Трампа и пытался создать картинку торжественного подписания торговой сделки США и Британии. Правда, Трамп в самый ответственный момент просто уронил на землю текст документа. Стармеру пришлось спешно подбирать за тем упавшие страницы», – напомнил политолог.

    «Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причем речь идет не только о Евросоюзе, который лишился дешевых энергоносителей. Проблемы возникли и в США – например, со взлетом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к рецессии на фермерском рынке Америки», – указал Дудаков.

    «То же самое касается закупок российского урана или титана. Поэтому Трамп и отказался поддерживать планы G7 по ужесточению санкций. Тем более сейчас мировой рынок дестабилизирован эскалацией вокруг Ирана. Попытки одновременно бороться с российской нефтью приведут к новому витку энергокризиса на Западе», – акцентировал он.

    «Повестка Трампа вызвала неразбериху среди ястребов на саммите G7. Но президент США даже не стал с ними препираться – он просто первым покинул сходку либеральных элитариев. Сейчас у Трампа приоритет – это Ближний Восток. Белый дом все еще надеется найти способ для деэскалации, поэтому спешно отправил Джея Ди Вэнса на переговоры с Ираном. Остальным же участникам G7 остается лишь смиряться с ролью тех, чье мнение Вашингтон совсем не волнует», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде. По информации телеканала Fox News, президент США распорядился созвать заседание членов Совета нацбезопасности Белого дома. Незадолго до этого он опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана.

    Президент Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ответил, что «ищущий внимания общественности Эммануэль Макрон» ошибся. «Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», – написал Трамп.

    Отметим, что во вторник ожидалась встреча президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского. «Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, – об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», – сказал Зеленский накануне. Однако на деле встреча так и не состоялась.

    Как сообщает Politico, лидеры «Группы семи» проведут обсуждение санкций против России без президента США. По информации издания, Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых рестрикций, поскольку считает их слишком затратными. Он также отказался от идеи снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    При этом лидеры стран G7 смогли согласовать формулировки относительно ирано-израильского конфликта. «Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении. Лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.

    По сообщению The New York Times, итоговое заявление подписано всеми семью лидерами, включая президента США, хотя ранее СМИ сообщали, что Трамп может отказаться подписывать итоговый документ.

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    20 июня 2025, 08:26 • Новости дня
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
    @ McPHOTO/M.xGannx/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сообщения о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что такое развитие событий было бы катастрофическим.

    Песков подчеркнул: «Много сейчас спекуляций. Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно». Представитель Кремля отметил, что не считает возможным давать оценку этим публикациям из-за их численности и недостоверности, передает ТАСС.

    Поводом для комментария Пескова стала информация, озвученная журналисткой телеканала Fox News Джеки Хайнрик. Она сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

    Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

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    19 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Появилось видео пролета Су-24 ВКС России рядом с кораблем ВМС США
    Появилось видео пролета Су-24 ВКС России рядом с кораблем ВМС США
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сети опубликовали видеозапись американских военных, на котором бомбардировщик ВКС России Су-24 пролетел рядом с кораблем Североатлантического альянса.

    Появилось видео, снятое американскими военными, на котором запечатлен полет бомбардировщика Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России над нейтральными водами Балтийского моря. Кадры опубликовал Telegram-канал «Два майора».

    В ходе полета бомбардировщик выпустил тепловые ловушки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-каналы.

    В ролике запечатлено, как самолет пролетел над водной гладью на небольшой высоте и выпустил два тепловых снаряда. Когда именно была сделана видеозапись, неизвестно, но сообщается, что ее сделали с корабля ВМС США.

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    19 июня 2025, 12:42 • Новости дня
    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу

    Дипломат Долгов: Путин предупредил Запад о недопустимости ущемления интересов России

    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу
    @ Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встреча президента России с представителями зарубежных информагентств – полезный и важный канал донесения позиции Москвы до международной общественности. Владимир Путин выступил с целым рядом сигналов: в частности, российская сторона открыта к экономическому сотрудничеству и не позволит никому ущемлять свою безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «В то время как некоторые западные политики нервозно и скомканно общаются с журналистами, а также избегают российских представителей СМИ, Владимир Путин демонстрирует иной подход. Президент России встречается с сотрудниками информагентств из стран Азии, СНГ и даже недружественных государств, и отвечает на их вопросы предметно и откровенно», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, подобные беседы полезны и важны, поскольку таким образом российская сторона доносит «свою позицию до международной общественности». В ходе нынешней встречи поднималось довольно много тем, но можно выделить несколько сигналов, которые Путин послал зарубежной аудитории, указал дипломат.

    Первый – об открытости России для экономического сотрудничества. «Москва выступает против торговых войн и ограничений. Посыл о сбалансированном развитии мировой экономики отражает интересы подавляющего большинства стран и народов», – пояснил Долгов.

    «Второй сигнал касается того, что российская сторона не поступится своими интересами и не позволит никому ущемлять безопасность страны, – продолжил собеседник. – Президент четко сказал об этом на примере ситуации вокруг Украины, еще раз подробно объяснив нашу принципиальную позицию».

    «Мы добьемся своих стратегических целей. Москва отдает предпочтение урегулированию кризиса путем дипломатии, но с оговоркой: если таким способом решить ситуацию не получится, то мы достигнем своего по-другому, в том числе военным путем», – акцентировал спикер. Он напомнил, что на Западе по-прежнему не оставляют надежд нанести стратегическое поражение России. Именно им было адресовано заявление Путина о преимуществе российской армии на всех направлениях. 

    Еще один важный сигнал связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке, отметил дипломат. Президент России уверен, что возможно найти решение, несмотря на все сложности. Эта позиция резко контрастирует с ультиматумами Запада. «Москва выступает за мирное урегулирование между Израилем и Ираном, и старается этому способствовать. Мы не можем повлиять на стороны конфликта, а лишь предлагаем посреднические услуги. Это важно на фоне перегретости и эмоций вокруг эскалации», – указал Долгов.

    Примечателен в этой связи и отказ российского лидера даже обсуждать возможную реакцию Кремля на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на которое намекали Израиль и его союзники. «Для нас немыслимо даже рассуждать в такой логике», – подчеркнул дипломат.

    «Подводя итог беседы президента с представителями информагентств, стоит отметить: президент проводит последовательную линию по всем вопросам. Наша позиция не меняется. Другой вопрос, как западные журналисты ее подадут, какими комментариями сопроводят и какие выводы сделают. Но важно, что прямая речь российского лидера дойдет до широкой международной общественности», – заключил Долгов.

    Напомним, Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент, в частности, затронул тему урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем.

    При этом глава государства подчеркнул, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране. Путин указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.

    Кроме того, российский лидер прокомментировал перевооружение НАТО. Он отметил, что не считает это угрозой для Российской Федерации, потому что «мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности, и мы постоянно совершенствуем наши Вооруженные Силы и наши оборонительные возможности».

    «На протяжении веков на Западе время от времени, на протяжении длительного времени, все время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать свою внутреннюю политику, потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Президент также высказался о ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, правильным было бы найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля. Он считает, что возможно обеспечить мирную атомную деятельность Ирана, с одной стороны, и безопасность Израиля с другой. «Это тонкий вопрос, и, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено», – указал российский лидер.

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    18 июня 2025, 20:43 • Новости дня
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    Песков объяснил превращение субботы у Трампа во «вчера»
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом был в субботу, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, почему Трамп заявил, что разговор состоялся «вчера».

    Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным отметил, что насыщенность политической жизни такова, что термин «вчера» может подразумевать несколько последних дней.

    Песков заявил: «Сейчас жизнь настолько насыщена политическими событиями, что, когда ты говоришь "вчера", подразумеваешь ретроспективу в последние три-четыре дня, как минимум». Фрагмент разговора опубликовал журналист в своем Telegram-канале.

    По словам пресс-секретаря, именно в этом контексте Трамп мог иметь в виду разговор с Путиным, который состоялся в субботу.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным возможность посредничества в урегулировании ситуации на Украине и диалоге с Ираном.

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    18 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Глава РФПИ назвал предполагаемые сроки возвращения прямых перелетов в США

    Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США могут возобновить прямое авиасообщение в 2025 году

    Глава РФПИ назвал предполагаемые сроки возвращения прямых перелетов в США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона видит интерес американской к восстановлению прямых авиарейсов между странами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Прямое авиасообщение – это очень важно. Мало того, самолеты могут летать, обходя Европу, которая остается со своей крайне враждебной позицией по отношению к России», – заявил Дмитриев на ПМЭФ, передает ТАСС.

    Он добавил, что Соединенным Штатам интересно возобновление прямых перелетов в Россию, и пояснил, что Москва надеется, что это произойдет в 2025 году.

    До этого Дмитриев пояснял, что переговоры по восстановлению прямого авиасообщения между Россией и США велись с представителями Американской торгово-промышленной палаты (AmCham).

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    18 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Торговая палата США попросила Вашингтон отменить запрет на инвестиции в Россию
    Торговая палата США попросила Вашингтон отменить запрет на инвестиции в Россию
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи рассказал о проведении переговоров по поводу возможного снятия инвестиционных запретов для России со стороны властей США.

    Эйджи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил РБК об усилиях организации по снятию запрета на инвестиции американских компаний в Россию, передает ТАСС.

    По его словам, AmCham ведет соответствующие обсуждения с американской администрацией, чтобы добиться отмены существующих ограничений.

    В 2022 году США ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

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    18 июня 2025, 08:57 • Новости дня
    Захарова назвала прошедший саммит G7 «позорищем»
    Захарова назвала прошедший саммит G7 «позорищем»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась о саммите G7, отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.

    Она отметила, что считает встречу «позорищем», и подчеркнула полную ненужность формата, который, по ее словам, не способен принимать эффективные решения, передает радио Sputnik.

    Захарова также указала, что несмотря на серьезность мировых кризисов – финансовых, экономических и экологических, объединение не может оказать на них никакого влияния или найти действенные способы преодоления проблем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и политолог Трухачев разбирались, почему досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому.

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    19 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Песков предупредил о реакции России при вмешательстве США в конфликт Ирана и Израиля

    Песков заявил об усилении обеспокоенности России в случае вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти выразили опасения по поводу потенциального вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем, отметив возможную эскалацию ситуации.

    Россия будет серьезно обеспокоена в случае участия США в конфликте между Ираном и Израилем, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва считает такое развитие сценария опасным для всего региона.

    «Мы будем еще больше обеспокоены, потому что это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона», – заявил Песков.

    По его словам, вариант с вовлечением США приведет к значительному развитию конфликта.

    Он также добавил, что российская сторона внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности всех сторон.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям на фоне эскалации между Ираном и Израилем. Американский президент Дональд Трамп в последние дни обсуждает с советниками возможность авиаудара по иранскому ядерному объекту Фордо.

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    18 июня 2025, 21:11 • Новости дня
    Самолет Судного дня прибыл на авиабазу около Вашингтона

    E-4B Nightwatch ВВС США совершил перелет на фоне эскалации конфликта с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-воздушные силы США перебросили стратегический самолет E-4B на авиабазу Эндрюс, усилив командные меры из-за напряженности вокруг Ирана и Израиля.

    Самолет E-4B Nightwatch, также известный как «самолет Судного дня», был переброшен из штата Луизиана на авиабазу Эндрюс близ Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию The Daily Mail. Перелет состоялся на фоне обострения ситуации в связи с ирано-израильским конфликтом.

    Самолет вылетел из Боссьер Сити в 17:56 по местному времени и приземлился на базе Эндрюс в 10:01 по местному времени. Машина предназначена для управления Вооруженными силами США в случае ядерной угрозы и обладает средствами защиты от воздействия ядерного взрыва.

    E-4B способен находиться в воздухе до недели при условии заправки в полете. Самолет использовался президентом Джорджем Бушем в сентябре 2001 года во время террористических атак.

    ВВС США эксплуатируют четыре подобных борта, построенных в 1970-х годах, которые планируется заменить в 2030-х годах.

    Власти США не исключают возможность военных ударов по Ирану. По данным Axios, администрация президента рассматривает участие в израильской операции против Ирана, а The New York Times отмечает, что в ответ Тегеран может атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы США заключили контракт на 13 млрд долларов на разработку нового самолета для замены устаревающего E-4 Nightwatch, известного как «самолет Судного дня».

    Американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B совершил посадку в Вильнюсе перед началом саммита Североатлантического альянса. США перебросили «самолет Судного дня» в Исландию, что привело к нагнетанию обстановки в Европе, по мнению военного эксперта Александра Бартоша.

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    20 июня 2025, 00:44 • Новости дня
    Песков предупредил о негативной реакции России на возможное убийство Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Возможное убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи вызовет крайне негативную реакцию Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о реакции России, Песков заявил: «Очень отрицательно». По его словам, Москва решительно осудит такие действия, если они произойдут, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    Он также отметил, что поддержка США возможного убийства Хаменеи приведет к росту экстремизма внутри Ирана и откроет «ящик Пандоры». По его словам, иранское общество считается очень хорошо организованным и консолидированным, поэтому подобные действия вызовут соответствующее противодействие со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что недопустимо не только пытаться свергнуть власть в Иране, но даже обсуждать подобные темы. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац допустили возможность попытки устранения верховного лидера Ирана.

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    17 июня 2025, 14:58 • Новости дня
    США прекратили работу группы по стратегиям «давления на Россию»

    США свернули межведомственную группу по выработке стратегий давления на Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация Дональда Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом, сообщает Reuters.

    По словам американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение остановить деятельность межведомственной рабочей группы, занимавшейся разработкой стратегий давления на Россию для ускорения переговоров с Киевом, передает РИА «Новости».

    Чиновники уточнили, что группа начала работать весной, однако уже в мае ее активность снизилась. По их словам, это произошло после того, как участники осознали, что Дональд Трамп не проявляет интереса к более жесткой политике в отношении Москвы.

    генеральный секретарь НАТО отметил, что инициатива США по началу прямых переговоров с Россией по ситуации на Украине изменила статус-кво.

    Лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России во вторник без президента США Дональда Трампа, который покинул мероприятие досрочно.

    Между тем, США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей.

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    18 июня 2025, 09:19 • Новости дня
    Politico: Трамп выступил против снижения потолка цен на нефть

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Евросоюза о возможном снижении потолка цен на российскую нефть маловероятно из-за несогласия президента США Дональда Трампа с этой мерой, пишет Politico.

    По информации европейских дипломатических источников, инициатива по дальнейшему ограничению стоимости российского сырья встретила сопротивление со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    Собеседники отмечают, что взгляды главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Каи Каллас по этому вопросу не имеют большого значения. По мнению источников, без согласия США ЕС не сможет реализовать новые меры по ограничению цены на нефть из России в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза не станут менять установленный лимит на стоимость российской нефти из-за отсутствия поддержки этой меры со стороны G7.

    Агентство Bloomberg писало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть. ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по ценовому потолку. В Кремле оценили последствия снижения потолка цен на российскую нефть.

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