  • Новость часаТрамп заявил об отмене удара Израиля по Ирану
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    Иран и Израиль победили друг друга
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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как снять экономику с аппарата искусственного дыхания

    Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    4 комментария
    24 июня 2025, 16:59 • Новости дня

    В петербургской гостинице нашли склад с оружием

    В гостинице в Петербурге нашли схрон с гранатами и тротилом

    В петербургской гостинице нашли склад с оружием
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время ремонта в гостинице на проспекте Тореза в Санкт-Петербурге строители нашли схрон с оружием в коррозийном состоянии, среди находок оказались гранаты, тротил и снайперская винтовка.

    Оружейный схрон найден в подвале гостиницы, прибывшие на место происшествия полицейские предположили, что тайник с арсеналом создали в 90-е годы, сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Всего обнаружено: три ручные противотанковые гранаты, два пистолета ТТ, снайперская винтовка, охотничий карабин, более одного килограмма тротила и несколько сотен патронов.

    Оружие оказалось в сильном коррозийном состоянии, его передали на экспертизу для проверки боеспособности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция обнаружила на участке у частного дома в Петербурге металлический ящик с 12 единицами оружия, боеприпасами и деталями к оружию.

    А в окрестностях освобожденного Селидово в ДНР сотрудники ФСБ нашли заминированный схрон с крупным запасом оружия, оставленный украинскими боевиками.

    23 июня 2025, 18:30 • Новости дня
    Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану

    Племянница Трампа назвала Трампа «безрассудной черной дырой потребности»

    Племянница Трампа назвала причину удара США по Ирану
    @ Stefani Reynolds/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэри Трамп, племянница президента США и психолог, предположила, что Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Ирану из-за насмешек, связанных с прозвищем TACO, сообщили СМИ.

    Как пишет HuffPost, по ее словам, акроним TACO, расшифровывающийся как Trump Always Chickens Out (Трамп всегда сдает назад - прим. ВЗГЛЯД), стал популярным среди оппонентов после того, как Трамп изначально отказался от эскалации в ответ на действия Израиля против Ирана.

    В своей рассылке The Good in Us Мэри Трамп написала: «Давно пора перестать приписывать Дональду Трампу какие-либо более глубокие или разумные мотивы. Несмотря на свою жестокость, он руководствуется исключительно примитивными импульсами, связанными с защитой своего хрупкого эго от унижения и желанием отвлечься от реальности собственной несостоятельности».

    Она отметила, что Трамп болезненно воспринял прозвище TACO и решил продемонстрировать решимость после критики со стороны сторонников, таких как Марджори Грин, Алекс Джонс и Стив Бэннон. Она напомнила, что еще несколько дней назад глава Белого дома обещал принять решение по Ирану в течение двух недель.

    «Всего двумя днями позже он отдал приказ об атаке на Иран. Его союзники хотят, чтобы мы поверили, что Дональд — блестящий стратег и просто всех обманул. Ну да, конечно. Гораздо более правдоподобное объяснение в том, что, с одной стороны, он терпеть не может, когда ему возражают или бросают вызов — особенно те, кто обычно беспрекословно подчиняется. Поэтому он почувствовал необходимость удвоить свои угрозы, воплотив их в действие. С другой стороны, Дональд — это безрассудная черная дыра потребности: изменив повестку, он мог снова вернуть внимание к себе», – заявила племянница президента.

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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия США против Ирана имеют беспрецедентный характер и могут привести к непредсказуемым последствиям.

    В понедельник Песков заявил, что президент США не информировал президента России Владимира Путина о планах нанести удар по Ирану, а детали ситуации с ядерными объектами в Иране после ударов США еще предстоит выяснить.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов сказал газете ВЗГЛЯД, что удар США по Ирану напоминает скорее пиар-акцию, чем военную операцию.

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    23 июня 2025, 19:08 • Новости дня
    Эксперт объяснила непопулярность Абхазии у состоятельных туристов из России

    Эксперт: Курортам Абхазии предстоит научиться соответствовать запросам туристов

    Эксперт объяснила непопулярность Абхазии у состоятельных туристов из России
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Сейчас в Абхазию чаще приезжают туристы, которые выбирают бюджетные направления. В регионе еще предстоит развить качественный туристический сервис для более взыскательных путешественников, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт по туризму Майя Котляр, комментируя высказывание уже уволенной сотрудницы Минтуризма Абхазии о «бедных» туристах из России.

    Сотрудница Министерства туризма Абхазии Кристина Лакербая была уволена после высказывания, в котором она назвала экономных туристов из России нежелательными гостями.

    «Я бы не сказала, что российские туристы в Абхазии заслужили репутацию неплатежеспособных клиентов – это скорее резкий и некорректный выпад абхазской чиновницы, чем реальное отражение ситуации. Но то, что Абхазию чаще выбирают туристы со скромным бюджетом – факт», – отметила Майя Котляр.

    По ее словам, Абхазия остается направлением, где можно отдохнуть дешево, без виз и перелетов. «Туда едут те, кто раньше выбирал условно бюджетные Турцию или Египет. Сегодня на фоне роста цен и дефицита доступных туров таким путешественникам даже простая "четверка" с перелетом не по карману. А Абхазия – это про частный сектор, природу и автопутешествия, но не про развитую гостиничную инфраструктуру», – поясняет эксперт.

    Она отмечает, что обеспеченные туристы из России не едут в Абхазию по целому ряду причин: это и отсутствие качественного сервиса, и слабая отельная база, и проблемы с безопасностью, медициной, связью: «Даже при всей природной красоте региона, премиальный клиент едет туда, где его понимают, сопровождают и могут обеспечить уровень – от кухни до качества подушки».

    «Пока этого нет – единственная категория, которая может "озолотить" курорты Абхазии, – это внутренний средний класс. Но он тоже голосует рублем – и все чаще в пользу Сочи, Кавказа или даже Узбекистана», – заключила эксперт.

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    23 июня 2025, 19:44 • Видео
    Трамп осознал свое слабое место

    «Тот, кто поднимает цены на нефть, работает на врага», – заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду Иран. Последствия американских ударов по иранским ядерным объектам оказались не такими, каких желал хозяин Белого дома: за авантюру придется платить.

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    24 июня 2025, 07:26 • Новости дня
    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия

    Медведев отверг возможность передачи Россией ядерного оружия Ирану

    Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не планирует передавать Ирану ядерное оружие, подчеркнув приверженность Договору о нераспространении и опыт личного контроля ядерных сил.

    По словам Медведева, опасения президента США Дональда Трампа по поводу возможных поставок не обоснованы, передает RT.

    Медведев подчеркнул, что Россия, в отличие от Израиля, является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и соблюдает его положения.

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    Зампред Совбеза также отметил, что понимает последствия подобных решений, так как имел опыт контроля над ядерными силами России в период своего президентства. Он сделал акцент на приверженности России международным обязательствам в сфере нераспространения.

    Ранее зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    В МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

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    23 июня 2025, 20:59 • Новости дня
    СМИ: По базе США в Катаре зафиксировано попадание шести иранских ракет
    СМИ: По базе США в Катаре зафиксировано попадание шести иранских ракет
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате удара по американской базе Аль-Удейд на территории Катара были зафиксированы попадания как минимум шести иранских ракет, сообщили СМИ.

    По информации NourNews, ранее различные источники сообщали о трех точных ракетных ударах по этому объекту, передает ТАСС.

    Иранская гостелерадиокомпания передавала, что три ракеты поразили базу США в Катаре в ходе операции Тегерана. Также отмечалось, что после удара американские самолеты и корабли начали покидать регион Персидского залива.

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    В понедельник иранские военные начали операцию против американской военной базы Аль-Удейд в Катаре. Позже вооруженные силы Ирана объявили о нанесении удара по базе США Аль-Удейд в Катаре в ответ на действия американских военных против иранских ядерных объектов.

    Силы ПВО Катара успешно отразили ракетную атаку, направленную на авиабазу Аль-Удейд, заявило катарское Министерство обороны.

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    24 июня 2025, 12:32 • Новости дня
    Анпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана

    Военный эксперт Анпилогов: Иран вышел моральным победителем из 12-дневной войны с Израилем

    Анпилогов назвал три урока из 12-дневной войны Израиля и Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После достижения перемирия на Ближнем Востоке перспективы ядерной сделки Вашингтона и Тегерана выглядят сомнительно. Поэтому новые витки эскалации в регионе вполне вероятны. Но стороны конфликта явно вынесут уроки из нынешней 12-дневной войны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее вступило в силу прекращение огня между Ираном и Израилем.

    «С самого начала действия Израиля против Ирана были авантюрой – как минимум в силу невозможности проведения сухопутной операции даже с помощью союзников. Сейчас это сомнительное дело, похоже, сворачивается, и происходит это крайне комично», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Так, в Вашингтоне и в Тель-Авиве продолжают настаивать, что цели их операции были достигнуты: ядерная программа якобы уничтожена. Однако, по оценкам собеседника, все это больше похоже на фарс. «В МАГАТЭ признали, что они не располагают информацией о местонахождении значительных запасов обогащенного урана. Нет также никаких доказательств уничтожения подземных ядерных комплексов», – пояснил аналитик.

    Впрочем, риторика американской и израильской сторон объяснима: отсутствие результата спровоцировало бы взрыв общественного негодования. «Поэтому каждая сторона и пытается выставить себя победительницей. Это в некотором роде информационная жвачка, которую пытаются скормить населению», – добавил он.

    «Завершение противостояния отвечает интересам и Тегерана. В Иране понимают, что они не смогут достичь быстрой победы над Израилем. Речь шла бы о длительном и изматывающем конфликте. Поэтому руководство республики согласится на прекращение военных действий, но фактически выйдет из ситуации моральным триумфатором», – считает эксперт.

    «Если говорить о ядерной сделке Вашингтона и Тегерана, то ее перспективы нулевые. Иран, вероятно, вернется к положениям СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), но уже с рядом условий. Например, власти республики потребуют возможность проводить глубокое обогащение урана, вплоть до нижнего оружейного предела – примерно до 70%», – рассуждает Анпилогов.

    «Штаты, может быть, и примут требования, но, скорее, спустят процесс на тормозах, погрязнув в дипломатических согласованиях. А Израиль продолжит заявлять об "угрозах", исходящих со стороны Исламской республики», – прогнозирует собеседник. Поэтому нельзя исключать новых витков эскалации на Ближнем Востоке. Но стороны явно вынесут уроки из нынешней 12-дневной войны. Таковых как минимум три.

    «Ирано-израильский конфликт, во-первых, подтвердил значимость ударных дронов, а также баллистических ракет в оперативно-стратегическом воздействии на инфраструктуру противника. Во-вторых, эти события еще раз подсветили, насколько важно иметь мощную систему ПВО. Наконец, странам нужно готовиться к длительным военным противостояниям. Если по итогам шестидневной войны Израиль вышел безусловным победителем, то сейчас воздушный блицкриг еврейского государства, хотя и удался, но не привел к значительным результатам», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. «Я хотел бы поздравить обе страны с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта, чтобы закончить то, что следует назвать "12-дневной войной"», – написал он в соцсети Truth Social. По озвученному президентом плану, первым прекратить огонь должен Тегеран, затем к нему присоединится Тель-Авив.

    В интервью NBC Трамп отметил, что по его мнению, объявленное перемирие должно положить конец всем военным действиям между двумя странами. «Оно будет длиться вечно. Я не верю, что они когда-нибудь снова начнут стрелять друг в друга», – уточнил он. При этом обе противоборствующие стороны уже объявили о готовности следовать инициативе Штатов.

    Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы», пишет Reuters. Он также подчеркнул, что Тель-Авив уже достиг поставленной задачи, а именно ликвидации атомной угрозы со стороны Тегерана.

    В свою очередь, глава иранского МИД Аббас Аракчи уточнил, что армия Исламской республики не будет наносить удары в случае, если еврейское государство прекратит «незаконную агрессию» не позднее 3.30 мск. Он подчеркнул, что данный конфликт был развязан непосредственно Израилем, напоминает Lenta.ru.

    Однако министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил о нарушении Тегераном режима прекращения огня. На этом фоне в армии страны принялись готовить ответные удары по целям в столице Исламской республики. Несмотря на это, Иран соответствующие обвинения со стороны Тель-Авива отрицает.

    Между тем, Axios делится деталями заключения перемирия. По данным издания, сообщить Ирану о намерении США договориться было поручено спецпосланнику президента по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Тем не менее, Тегеран от предложения отказался, заявив, что дипломатическое урегулирование будет возможно только после ударов Исламской республики по американским целям.

    После этого Иран обстрелял авиабазу Штатов Аль-Удейд в Катаре. Однако до начала атаки страна все же предупредила Белый дом о своих намерениях. После завершения боевых действий, Тегеран также направил Вашингтону сообщение, в котором декламировался отказ от продолжения огня по американским целям.

    Затем Трамп позвонил Нетаньяху, сказав ему, что он хочет прекратить войну. Израильский премьер согласился с инициативой Белого дома. Окончательно же условия прекращения огня были согласованы при участии премьер-министра Катара Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, который и предоставил Ирану данные о времени начала инициативы.

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    23 июня 2025, 21:33 • Новости дня
    На фестивале во Франции 145 человек пострадали от уколов шприцами
    На фестивале во Франции 145 человек пострадали от уколов шприцами
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    На музыкальном фестивале Fete de la Musique во Франции неизвестные укололи шприцами 145 человек, среди которых оказались несовершеннолетние.

    Полиция задержала 12 подозреваемых по всей стране после поступления многочисленных жалоб от граждан, передают «Ведомости» со ссылкой на The Guardian и МВД страны.

    В Париже зафиксировано 13 случаев, однако не уточняется, были ли в шприцах наркотические вещества. Некоторые пострадавшие, среди которых 15-летняя девушка и 18-летний юноша, госпитализированы для проверки наличия токсинов в крови. Расследование началось после заявлений подростков о резком ухудшении самочувствия.

    Один из задержанных имел при себе шприц, а еще один 20-летний подозреваемый ранее уже подозревался в насилии. В социальных сетях появлялись предупреждения о возможных нападениях на женщин во время праздника.

    Фестиваль Fete de la Musique ежегодно проходит на улицах Франции 21 июня и собирает тысячи участников и зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Испании произошли нападения со шприцами на прохожих. А в Москве мужчину отдали под суд за попытку отравить знакомого пирожком с ртутью.

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    23 июня 2025, 20:28 • Новости дня
    Иран подтвердил ракетный удар по американской базе в Катаре

    Иран признал запуск ракет по базе США Аль-Удейд

    Иран подтвердил ракетный удар по американской базе в Катаре
    @ Nidal Eshtayeh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Вооруженные силы Ирана объявили о нанесении удара по базе США Аль-Удейд в Катаре в ответ на действия американских военных против иранских ядерных объектов.

    Атака стала ответом на военную операцию США, направленную против мирных ядерных объектов в Иране, сообщили иранские вооруженные силы, передает РИА «Новости».

    Корпус стражей исламской революции заявил, что операция под названием «Хорошая весть о победе» включала разрушительные и мощные ракетные удары по объекту США.

    Иранские военные назвали свой шаг решительным и подчеркнули, что любые попытки нарушить территориальную целостность и безопасность страны не останутся без ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, главнокомандующий армией Ирана пообещал США жесткий ответ на удар. А израильский эксперт назвал три возможных варианта реакции Ирана на действия Америки.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    24 июня 2025, 12:15 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Запада вымолить перемирие на Украине

    Лавров заявил о попытках Запада добиться перемирия на Украине

    Лавров заявил о попытках Запада вымолить перемирие на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны теперь настаивают на немедленном перемирии на Украине без предварительных условий, несмотря на прежний категорический отказ Владимира Зеленского от подобных предложений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Западные страны сейчас «вымаливают» для Украины перемирие без дополнительных условий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, ранее Владимир Зеленский категорически отвергал такую возможность, когда настаивал на необходимости стратегического поражения России на поле боя.

    Лавров напомнил, что западные политики сначала требовали именно поражения Москвы, затем смягчили риторику до заявлений о недопустимости победы России, а теперь просят о немедленном перемирии. «Это ровно то, от чего Зеленский пару лет назад категорически отказывался, когда еще жил и трудился под лозунгом стратегического поражения на поле боя», – подчеркнул министр.

    Глава МИД России также отметил, что, по его мнению, западная стратегия в отношении конфликта на Украине потерпела поражение. При этом, как добавил Лавров, Европа продолжает прилагать усилия в этом направлении, несмотря на очевидные неудачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о перемирии на три дня в честь 80-летия Победы. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц и отверг предложение Путина. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

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    23 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России

    Дипломат Долгов: Россия остается для Ирана крепким геополитическим партнером

    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия остается надежным геополитическим партнером Ирана. Именно поэтому Москва будет готова оказать Тегерану любую дипломатическую помощь для урегулирования текущего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

    «Россия четко сформулировала собственную позицию по текущему конфликту между Израилем и Ираном. Москва осознает всю сложность отношений двух стран, но в то же время отстаивает простую международную максиму: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Контакты с обоими государствами важны для Москвы. В Израиле живет огромное число выходцев из постсоветских стран, а с Ираном у нас сложились теплые партнерские отношения. Учитывая это, Россия не может не отстаивать приверженности дипломатическим мерам урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Примечательно, что и в Тегеране осознают «стабилизационную» роль Москвы. Визит министра иностранных дел республики Аббаса Аракчи свидетельствует: внешние проблемы не способны разрушить контакты между нашими странами. При этом Россия готова помочь своим союзникам», – добавляет собеседник.

    «Если все стороны придут к выводу, что посреднические услуги Москвы благотворно повлияют на ситуацию, мы будем рады воспользоваться подобным приглашением. Что бы ни говорили украинские провокаторы, попытавшиеся обвинить Москву в нарушении договоренностей с Ираном, наше государство стремится сохранить позиции крепкого геополитического партнера, на которого можно положиться», – рассуждает дипломат.

    «При этом мы четко верны собственным принципам. Если в наших отношениях с Вашингтоном наметились благоприятные тенденции по вопросу разрешения конфликта на Украине, то согласиться с позициями Белого дома по Ирану мы попросту не можем», – добавляет он.

    Собеседник напомнил, что от ряда американских политиков звучат прямые призывы к смене режима в Исламской республике. «Это очень опасные заявления. Они могут обернуться весьма неприятными последствиями не только для региона, но и для всего мира. Прямо сейчас на Ближнем Востоке может быть сломана вся глобальная система нераспространения ядерного оружия. Нельзя этого допустить», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Глава государства отметил, что дипломат прибыл в Россию на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «неспровоцированная агрессия» против Тегерана не имеет под собой никаких оснований и оправданий.

    «У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – обратился он к главе МИД. Путин добавил, что он уже провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

    Аракчи в свою очередь отметил, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана стали носить стратегический характер. По его словам, Исламская республика регулярно проводит консультации с российскими коллегами по всем направлениям, включая тему мировой безопасности. Также Аракчи оценил помощь РФ в строительстве АЭС в Бушере и в вопросах достижения «ядерных соглашений».

    Дипломат затронул тему ближневосточного конфликта. «Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно не легитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свои суверенитет и страну – и наша защита носит легитимный характер», – сказал он.

    Комментарии (5)
    23 июня 2025, 21:44 • Новости дня
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    Генерал: Ударами по Киеву российская армия сделала шаг на два года вперед
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли массированные удары по военным целям в Киеве, повредив стратегически важные объекты, включая Киевский политехнический институт и завод «Антонов».

    Серию комбинированных ударов по военным объектам Киева в ночь на 23 июня нанесла российская армия, передает «Московский Комсомолец». Среди пораженных целей оказались корпус Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, завод «Антонов» и объекты в районе аэропорта Жуляны.

    Генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» заявил: «Этими ударами российская армия сделала шаг на два года вперед». Он пояснил, что разрушение научных центров и заводов приведет к значительной задержке в разработке и производстве новых военных технологий на Украине.

    По словам Попова, на пораженных объектах велись не только сборка беспилотников, но и создание новых образцов техники, включая аналоги дальнобойных ракет «Таурус». Разрушение лабораторий вынудит украинские предприятия приостановить работу и искать новые площадки для исследований и производства.

    Эксперт отметил, что удары по наукоемким объектам приведут к отставанию ВСУ в технологическом развитии минимум на два года. Попов также подчеркнул, что ранее подобные удары не наносились из-за особого отношения к украинцам, но теперь Россия вынуждена защищать свои интересы любыми средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили укрепрайон украинских сил в центре Часова Яра. Войска России также заняли позиции на южных окраинах города. В нескольких областях, включая Киев, украинские власти объявили воздушную тревогу. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что после выхода российских военных на западную границу ДНР Киев может потерять контроль сразу над несколькими регионами.

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    23 июня 2025, 17:45 • Новости дня
    СК завершил расследование по теракту в «Крокусе»
    СК завершил расследование по теракту в «Крокусе»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В прокуратуру направили материалы уголовного дела по теракту в концертном зале, где погибли 149 человек и ранены более 600 граждан.

    Уголовное дело по 19 обвиняемым в теракте в «Крокус сити холл» передано в прокуратуру для направления в суд, сообщает ТАСС. Следствие по двум организаторам и четырем участникам продолжается.

    Главное следственное управление СК России завершило расследование в отношении Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидокрами Муродали Рачабализоды, Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Зоира Шарипзоды, Якубджони Давлатхона Юсуфзоды, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Алишера Касимова, Умеджона и Мустакима Солиевых, Исроила Исломова, Диловара и Аминчона Исломовых.

    По информации СК, эти лица являлись участниками запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан». Среди фигурантов есть пособники, а также те, кто снабдил террористов оружием. Обвинения различаются по степени тяжести преступления и роли в подготовке нападения. Следствие установило, что преступление было тщательно организовано «в интересах руководства Украины» для дестабилизации ситуации в России. Также часть обвиняемых планировала теракт в Каспийске, но он был предотвращен.

    Подготовку к нападению начали за несколько месяцев до событий. Часть обвиняемых прибыла в Россию из-за границы, другие уже находились на территории страны и занимались поиском оружия. Оружие привозили в Каспийск, а оттуда доставляли в Москву перед нападением.

    В результате теракта, произошедшего 22 марта 2024 года, погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, 609 получили ранения разной степени тяжести. Общий материальный ущерб оценен примерно в 6 млрд рублей. Четыре исполнителя попытались скрыться на Украину, но были задержаны в Брянской области, часть пособников была задержана при попытке покинуть Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 500 томов и вскоре будет направлено в суд. Московский городской суд увеличил срок нахождения под стражей для четверых подозреваемых по этому делу. На телах погибших в теракте найдены колото-резаные раны, что указывает на использование ножей.

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    24 июня 2025, 11:00 • Новости дня
    Bloomberg посчитал стоимость войны России и НАТО
    Bloomberg посчитал стоимость войны России и НАТО
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экономисты подсчитали, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год возможной войны и будет стоить 1,5 трлн долларов, сообщает Bloomberg .

    Стоимость потенциальной войны между Россией и НАТО проанализировало агентство Bloomberg, ссылаясь на оценки экономистов и интервью с европейскими официальными лицами.

    Согласно расчетам, глобальный экономический ущерб в первый год конфликта может достичь 1,5 трлн долларов, а мировой ВВП сократится на 1,3%. Особенно сильно пострадают страны Балтии: их совокупная экономика, как считают аналитики, просядет на 43% за год войны.

    Bloomberg отмечает, что Россия наращивает производство вооружений и боеприпасов, а также усиливает военную инфраструктуру на западной границе. Дания предполагает, что Россия «может спровоцировать» локальный конфликт с соседней страной уже через полгода и стать угрозой для НАТО в течение двух лет. Генсек альянса Марк Рютте предполагает, что Россия сможет «рассматривать возможность атаки на НАТО» в течение пяти лет.

    Эксперты говорят, что даже ограниченная война приведет к гибели множества людей, потокам беженцев, резкому росту цен на энергоносители и дестабилизации финансовых рынков.

    Наиболее вероятной точкой эскалации в таком сценарии Bloomberg называет страны Балтии, имеющие стратегическое значение и приграничные территории с Россией и Белоруссией.

    Даже при локальном конфликте другие европейские страны, включая Польшу, Германию, Финляндию и Швецию, также понесут экономические потери.

    ЕС может потерять 1,2% ВВП, а долговая нагрузка возрастет. Россия, по оценкам аналитиков, потеряет около 1% ВВП, благодаря устойчивости к санкциям и росту оборонных расходов. США и Китай также понесут ущерб: их ВВП снизится соответственно на 0,7% и 0,8%.

    Bloomberg подчеркивает, что европейские союзники Украины наращивают расходы на оборону и поддержку Киева. НАТО намерено довести военные траты до 3,5% ВВП, а государства Балтии уже превысили этот уровень.

    Эксперты считают, что даже если серьезный конфликт останется маловероятным сценарием, напряженность между Россией и западными странами сохранится на долгие годы.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уклонился от ответа на вопрос о вероятности нападения России на альянс в ближайшие пять лет.

    Страны НАТО договорились повысить минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП с крайним сроком в 2035 году.

    Москва предупредила о готовности принять упреждающие меры в ответ на планы альянса увеличить возможности противоракетной и противовоздушной обороны на 400%.

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на этапы расширения НАТО вопреки прежним заверениям о сохранении статуса-кво.

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    23 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией

    Вучич: Сербия остановила вывоз боеприпасов, продукция идет на нужды армии

    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербия ввела полный запрет на экспорт боеприпасов, сосредоточив поставки исключительно на внутренние потребности национальных вооруженных сил и военных складов.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия полностью прекратила экспорт боеприпасов, вся продукция теперь поступает только на склады вооруженных сил и в казармы, передает ТАСС.

    Вучич подчеркнул: «Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили. Для поставок должны быть приняты отдельные и специальные решения. Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шел».

    Президент добавил, что на сербском ВПК напрямую заняты 24 тыс. человек, косвенно – 50 тыс., а с семьями – 150 тыс., и его задача как главы государства заключалась в открытии рынков, включая азиатские и американский сегмент. Он уточнил, что американский рынок потребляет до 80% продукции компании «Први партизан».

    Вучич также сообщил о продолжающейся интенсивной модернизации армии Сербии. По его словам, в сентябре ожидается крупнейший военный парад, где будет продемонстрирована обновленная техника и достигнутые успехи. Вучич отметил необходимость повышения обороноспособности страны на фоне переменчивой геополитической ситуации.

    Напомним, Служба внешней разведки России распространила информацию об обходных поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО, включая Чехию и Болгарию. По данным СВР, продукция сербских заводов могла поступать для дальнейшей сборки и отправки на Украину. Особо упоминались завод «Крушик» и предприятие «Элинг» как участники подобных схем поставок комплектующих.

    В частности, СВР сообщила, что согласно полученным данным, завод «Крушик» из сербского Валево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». А оборонное предприятие «Элинг» направило из республики болгарской фирме «Эмко» комплекты для производства 120 и 122-мм ракет.

    Владимир Песков подчеркнул, что вопрос передачи сербской военной продукции на Украину вызывает обеспокоенность и активно обсуждается между Россией и Сербией на высшем уровне.

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    24 июня 2025, 13:15 • Новости дня
    Стало известно о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску

    Военкор Котенок сообщил о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску

    Стало известно о четырех ударах «Искандерами» по Днепропетровску
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске произошла серия взрывов после того, как российские военные нанесли четыре удара ракетами комплекса «Искандер», сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России нанесли четыре удара по Днепропетровску с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», передает Lenta.ru.

    Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале написал, что по городу были нанесены четыре последовательных удара.

    Котенок добавил, что на данный момент информация о характере пораженных целей российскими войсками не уточняется.

    По данным Telegram-канала «Иди и смотри», ударам подверглись объекты и места размещения вооруженных сил Украины. Украинские Telegram-каналы сообщили, что одной из целей якобы стал оборонный завод «Южмаш». Кроме того, украинские СМИ пишут, что МЧС Украины сообщило о попадании ракеты в район вокзала города.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли ракетный удар комплексом «Искандер» по центру подготовки мобилизованных на Украине в районе города Сумы, ликвидировав до 100 военнослужащих и уничтожив 14 единиц техники.

    Министерство обороны России сообщило об ударах по предприятиям ВПК, инфраструктуре аэродрома и арсеналу ВМС в Киевской области.

    Российские военные также нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.

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    23 июня 2025, 23:57 • Новости дня
    Глава МИД Ирана рассказал о переговорах с Путиным

    Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсуждались дипломатические шаги в связи с нападением Израиля и США на Иран, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи сообщил, что встреча «была серьезной и хорошей», она продолжалась «около двух часов». «Мы обсудили нападения (на Иран), а также дипломатические шаги», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    В частности, Аракчи проинформировал Путина о переговорах с «евротройкой» (Франция, Германия, Британия) в Женеве. Рассматривались «имеющиеся идеи» российской стороны и шаги, «которые можно предпринять».

    Позднее по прибытии в Туркменистан Аракчи заверил, что его страна не желает эскалации, но готова «повторно ответить» на возможную новую агрессию США.

    Напомним, Путин на встрече с главой МИД Ирана заявил, что любые неспровоцированные агрессивные действия в отношении Ирана лишены оснований и оправданий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве стороны сосредоточились на поиске дипломатических решений конфликта вокруг исламской республики.

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