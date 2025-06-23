Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.4 комментария
Кремль назвал «предельно ясной» тему встречи Путина с Арагчи
Песков заявил, что тема встречи Путина и Арагчи предельно ясна
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи 23 июня в Кремле, тема встречи «предельно ясна», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Владимир Путин встретится с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи 23 июня в Кремле, передает ТАСС.
Как сообщил Песков, российский лидер примет иранского министра в Москве, а тема их беседы «предельно ясна».
Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о важности консультаций с Россией в условиях угроз мировому порядку. Аббас Арагчи объявил о встрече с президентом России в понедельник, 23 июня.
До этого Арагчи встретится с главными дипломатами Британии, Франции и Германии в Женеве.
Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, а также интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.
Политолог Федор Лукьянов отметил, что не стоит ждать масштабных итогов от встречи президента России с главой МИД Ирана.