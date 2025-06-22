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В России за сутки потушили 26 лесных пожаров
В последние сутки в стране удалось ликвидировать 26 лесных пожаров, об этом в воскресенье заявили в Авиалесоохране.
Лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали за сутки 26 лесных пожаров на площади 41 тыс. 287 гектаров, указало ведомство, передает РИА «Новости».
К 00.00 мск воскресенья в России наблюдалось 83 лесных пожара на площади 260 тыс. гектаров, больше всего их было в Бурятии – там действовало 30 пожаров на 37 тыс. 433 гектарах.
Ранее на борьбу с огнем у поселка Атамановка в Забайкальском крае привлекли два самолета, там природный пожар охватил порядка 40 гектаров.