  • Новость часаВ Иране заверили в отсутствии утечки радиации после ударов США
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    Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию
    Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет
    Мордашов рассказал о стоившей ему 7 млрд долларов ошибке
    ФАС начала проверять цены на воду в региональных аэропортах России
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Рогов сообщил о пророссийских настроениях жителей Сум
    СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море
    Зеленский не подтвердил побег с Украины вице-премьера Чернышова
    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    11 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    21 комментарий
    22 июня 2025, 09:11 • Новости дня

    В России за сутки потушили 26 лесных пожаров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки в стране удалось ликвидировать 26 лесных пожаров, об этом в воскресенье заявили в Авиалесоохране.

    Лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали за сутки 26 лесных пожаров на площади 41 тыс. 287 гектаров, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    К 00.00 мск воскресенья в России наблюдалось 83 лесных пожара на площади 260 тыс. гектаров, больше всего их было в Бурятии – там действовало 30 пожаров на 37 тыс. 433 гектарах.

    Ранее на борьбу с огнем у поселка Атамановка в Забайкальском крае привлекли два самолета, там природный пожар охватил порядка 40 гектаров.

    21 июня 2025, 19:58 • Новости дня
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на провокацию с пролетом десятков беспилотников ВСУ через воздушное пространство Казахстана для ударов по России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия обратилась к международным организациям с призывом отреагировать на пролет украинских беспилотников через воздушное пространство Казахстана, следует из комментария Захаровой на сайте МИД России.

    Дипломат подчеркнула, что Москва считает эти действия провокацией, направленной против России, и ожидает публичного осуждения со стороны мировых структур и правительств.

    По данным МИД, 19 и 20 июня было зафиксировано, что несколько десятков беспилотников ВСУ пересекли территорию Западно-Казахстанской области, предположительно для нанесения ударов по России. В ведомстве заявили, что подобные действия вызывают решительное осуждение, поскольку затронуты интересы союзника России и члена ОДКБ.

    Захарова считает, что этот инцидент свидетельствует о безразличии киевских властей к территориальной целостности соседних государств, которую, по мнению МИДа, Киев нарушает все чаще. В министерстве подчеркнули необходимость для всех ответственных государств и профильных структур не только реагировать на такие провокации, но и дистанцироваться от киевских властей и их западных партнеров.

    Кроме того, российская сторона убеждена, что власти Украины представляют опасность не только для России, но и для других стран региона, с которыми Киев официально пытается выстраивать диалог. Происшествие, по мнению МИД, демонстрирует важность дальнейшего укрепления коллективной безопасности в рамках ОДКБ.

    Ранее после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усилилась ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил вероятность провокаций со стороны Киева перед предстоящим раундом российско-украинских переговоров.

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    21 июня 2025, 17:47 • Новости дня
    Иран сменил тактику в конфликте с Израилем

    CNN сообщил о смене тактики Ирана в конфликте с Израилем

    Иран сменил тактику в конфликте с Израилем
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран решил изменить тактику в противостоянии с Израилем, сократив количество запускаемых ракет, сообщает CNN.

    В материале CNN сообщается, что сокращение числа ударов баллистическими ракетами связано с успешными атаками по ракетным батареям, а теперь Тегеран сосредоточится на применении высокоточных ракет, передает РИА «Новости».

    По данным собеседника телеканала, Израилю не стоит воспринимать эти изменения как повод для радости. Он пояснил, что новые высокоточные ракеты будут нацелены в основном на военные объекты и объекты безопасности.

    Чиновник также сообщил, что недавно была зафиксирована успешная атака: иранская ракета преодолела американские системы ПРО – THAAD, Patriot, Arrow 3 и Arrow 2, а также израильские комплексы «Праща Давида» и «Железный купол», попав в заранее выбранную цель.

    Минздрав Ирана сообщил, что с момента начала конфликта между Ираном и Израилем погибли не менее 430 человек. Число пострадавших среди мирного населения превысило 3,5 тыс. человек.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 19:18 • Новости дня
    Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет

    Пашинян заявил о запуске проекта «Перекресток мира» вместо Зангезурского коридора

    Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Пашинян на встрече с армянской общиной Стамбула заявил, что Зангезурского коридора не будет, вместо этого страна сосредоточится на реализации проекта «Перекресток мира», передает ТАСС.

    Премьер подчеркнул, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности, суверенитета и равноправия всех сторон. Пашинян отметил, что договоренности между Арменией и Турцией должны строиться на отсутствии угроз друг для друга.

    Глава правительства также уточнил, что проект «Перекресток мира» предусматривает восстановление Мегринской железной дороги, что позволит соединить не только Азербайджан и Армению, но и расширить транспортные связи между Турцией, Азербайджаном, Грузией и Ираном. Пашинян выразил уверенность, что реализация проекта приведет к открытию новых маршрутов и усилит региональное сотрудничество.

    Премьер добавил, что, по его мнению, нет оснований опасаться проезда транспорта через территорию страны в рамках этого проекта. «Чего они хотят [Турция и Азербайджан]? Хотят ездить по нашей территории? Так пусть ездят, разве это плохо? Мы сами это предлагаем в рамках «Перекрестка мира», – сказал Пашинян.

    Азербайджан называет Зангезурским коридором проект транспортного маршрута длиной около 40 км через Сюникскую область Армении – как способ прямого сообщения между западными районами страны и Нахичеванской Автономной Республикой.

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    21 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Мордашов рассказал о стоившей ему 7 млрд долларов ошибке
    Мордашов рассказал о стоившей ему 7 млрд долларов ошибке
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов назвал крупнейшей ошибкой компании убытки около 7 млрд долларов после зарубежных приобретений в начале 2000-х годов.

    Руководитель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов поделился, что самой серьезной ошибкой в его карьере стали активные слияния и поглощения в металлургии за рубежом в начале 2000-х годов.

    Он сообщил, что вслед за мировым экономическим кризисом 2008 года большая часть зарубежных активов оказалась неэффективной, что привело к потерям примерно в 7 млрд долларов, передает ТАСС.

    Мордашов отметил, что этот опыт изменил его подход к управлению: теперь он считает опасным увлекаться модными тенденциями и действовать под влиянием общего рыночного ажиотажа. По его словам, урок заключается в необходимости многократной проверки и осторожности при принятии инвестиционных решений.

    Бизнесмен также подчеркнул, что благодаря новому подходу «Северсталь» сейчас переживает экономический спад без долговой нагрузки, что помогает компании оставаться устойчивой. Мордашов добавил, что стал гораздо внимательнее оценивать инвестиции после этих событий.

    В марте Алексей Мордашов из компании «Северсталь» занял четвертое место среди российских миллиардеров по версии Bloomberg Billionaires Index с капиталом в 21,9 млрд долларов.

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    21 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские источники распространяют информацию о якобы переданных Россией Киеву телах российских солдат в форме ВСУ, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Мединский заявил, что, по его предположению, украинская сторона могла просто подобрать тело на поле боя, а затем использовать ситуацию для информационной атаки, передает РИА «Новости».

    «Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи», – сказал он.

    Он уточнил, что в качестве доказательства украинская сторона представила военный билет старого образца. По словам Мединского, таких билетов сейчас почти не осталось.

    Мединский также провел параллели между действиями украинской пропаганды и манипуляциями, практиковавшимися министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом.

    Ранее Мединский сообщил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Минобороны России передало Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ. Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел.

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    21 июня 2025, 13:01 • Новости дня
    Рогов сообщил о пророссийских настроениях жителей Сум

    Рогов сообщил, что в Сумах ожидают присоединения к России

    Tекст: Александра Юдина

    Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов подчеркнул, что горожане верят в развитие и созидание только вместе с Россией, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что киевские власти всегда уделяли Сумам и их жителям мало внимания, что выражалось в пренебрежительном отношении и выкачивании ресурсов без повышения уровня жизни.

    По словам Рогова, в составе России у Сум будет счастливая судьба, и он не сомневается в этом. Также он уточнил, что на Украине Сумы остаются забитым и забытым регионом.

    Сумы – административный центр Сумской области, где проживает более 268 тыс. человек. Регион граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

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    21 июня 2025, 17:03 • Новости дня
    СМИ сообщили об освобождении Тихановского и еще 13 заключенных в Белоруссии
    СМИ сообщили об освобождении Тихановского и еще 13 заключенных в Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, был отпущен из-под стражи во время визита спецпосланника США Кита Келлога в Минск, сообщили белорусские СМИ.

    По данным журналистов, Тихановский уже покинул территорию Белоруссии, передает «Московский Комсомолец».

    Официальные органы пока не подтвердили эту информацию.

    Заместитель Келлога Джон Коул сообщил, что в Белоруссии освобождены из тюрьмы 14 заключенных, передает ТАСС. По его словам, освобожденных заключенных привезли в Литву совместно с американской делегацией.

    В 2023 году суд в Минске приговорил заочно лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы соответственно по делу о захвате власти.

    Тихановский был приговорен к 18 годам тюрьмы в декабре 2021 года за воспрепятствование работе ЦИК, разжигание социальной вражды и подготовку массовых беспорядков.

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    21 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса театра и кино Валентина Талызина ушла из жизни на 91-м году, сообщили в Театре Моссовета.

    Труппа театра выразила глубокие соболезнования близким и родным Валентины Илларионовны. «Уход Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», – говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

    Отмечается, что актриса посвятила всю жизнь искусству, сыграла более 40 главных ролей на сцене Театра Моссовета и около 100 ролей в кино и телефильмах. Талызина также была известна своими поэтическими программами и работой на радио, где читала стихи, прозу и участвовала в радиоспектаклях.

    Талызина была принята в труппу Театра Моссовета в 1968 году сразу после окончания ГИТИСа. На протяжении карьеры она воплотила на сцене образы как классического, так и современного репертуара, включая роли в произведениях Шекспира, Достоевского, Арбузова, Островского, Брехта и других авторов. В январе 2025 года актрисе исполнилось 90 лет, свой юбилей она отметила на сцене в спектакле «Волки и овцы».

    Сообщается, что о месте и времени прощания с Валентиной Талызиной будет объявлено дополнительно.

    На прошлой неделе народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Михаил Янко умер на 75-м году жизни.

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    21 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Медведев назвал ответ России в случае применения «грязной» бомбы Киевом

    Медведев пригрозил ответить ТЯО на применение «грязной» бомбы Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о готовности России применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

    В своем Telegram-канале он назвал подобный шаг крайне опасной провокацией, на которую Москва вынуждена будет ответить соразмерно.

    «Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства», – написал политик.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Киев способен создать «грязную ядерную ракету».

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    22 июня 2025, 05:23 • Новости дня
    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США

    Гутерреш выразил обеспокоенность эскалацией конфликта после авиаударов США по Ирану

    Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после ударов США по Ирану призвал к деэскалации во избежание «спирали хаоса» в и без того проблемном регионе Ближнего Востока.

    «Я серьезно встревожен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и без того находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности», – отметил генсек ООН в своем заявлении.

    Гутерреш отметил, что есть нарастающий риск выхода конфликта из–под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и всего мира.

    «Я призываю государства-члены к деэскалации и выполнению своих обязательств по Уставу ООН и другим нормам международного права. В этот опасный час крайне важно избежать спирали хаоса. Военного решения не существует. Единственный путь вперед – это дипломатия. Единственная надежда – это мир», – призвал он.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

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    22 июня 2025, 03:10 • Новости дня
    Трамп заявил, что военные США нанесли удары по ядерным объектам Ирана
    Трамп заявил, что военные США нанесли удары по ядерным объектам Ирана
    @ Ron Sachs - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени, объявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Самолеты США покинули воздушное пространство Ирана», – написал он.

    По словам американского президента, полный комплект бомб был выпущен на объект в Фордо.

    «Поздравляю великих американских воинов! В мире нет других военных, которые могли бы это сделать. Настало время для мира!» – завершил Трамп свой пост.

    Решение Трампа напрямую вмешаться в поддержку усилий Израиля по разрушению ядерной программы Ирана знаменует собой эскалацию на Ближнем Востоке.

    Это вмешательство сопряжено с рисками и неопределенностью – тем, чего Трамп и многие его предшественники пытались избежать, в том числе посредством дипломатии с Ираном, пишет портал Axios.

    Атака, которая произошла на девятую ночь войны между Израилем и Ираном, может спровоцировать ответные действия Тегерана против США.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах.

    Американский президент призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

    В пятницу Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон отказывается влиять на Израиль и вмешиваться в его конфликт с Ираном, добавив, что якобы взял двухнедельную паузу, в течение которой будет думать и наблюдать за ситуацией.

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    21 июня 2025, 11:16 • Новости дня
    Глава «Роснефти» Сечин представил на ПМЭФ синтетическую нефть

    Tекст: Александра Юдина

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ анонсировал запуск технологии синтетической нефти, произведенную по технологии компании.

    Он уточнил, что компания завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL, а все стадии технологического процесса защищены патентами, передает ТАСС.

    Сечин заявил, что внедрение этой технологии планируется на Таймыре и подчеркнул, что представленная синтетическая нефть состоит из чистых молекул углеводородов и не содержит серы.

    Глава «Роснефти» выразил мнение, что в долгосрочной перспективе не стоит ожидать избытка нефти на мировом рынке. По его словам, несмотря на рост добычи, мировые запасы углеводородов сейчас находятся на минимуме за последние пять лет.

    Сечин также сообщил, что за последние четыре года поставки мазута и вакуумного газойля из России в Саудовскую Аравию увеличились более чем в шесть раз. Он отметил, что импорт российских темных нефтепродуктов помогает Саудовской Аравии удовлетворять потребности энергетической отрасли в сырье без ущерба для экспортных поставок нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают ужесточение антироссийских санкций, включая ограничения на нефть, газ и финансовый сектор.


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    21 июня 2025, 10:38 • Новости дня
    Объявлены новые даты индексации пенсий

    Котяков рассказал о двухэтапной индексации страховой части пенсии в России

    Объявлены новые даты индексации пенсий
    @ Сергей Киселев/Агентство "Москва"

    Tекст: Александра Юдина

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что с 2026 года пенсии в России будут индексироваться в два этапа: с 1 февраля по уровню инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля – по темпу роста доходов Социального фонда России.

    Котяков уточнил, что страховая часть пенсии будет увеличиваться с апреля по уровню темпов заработной платы, так как рост зарплат напрямую влияет на сумму страховых взносов, которые работодатели перечисляют в Соцфонд, передает ТАСС.

    Он отметил, что двойная индексация пенсий уже учитывается при подготовке бюджета на 2026 год.

    Глава Минтруда добавил, что параметры бюджета Соцфонда на 2026–2028 годы рассчитываются с учетом текущего прогноза социально-экономического развития, предоставленного Министерством экономического развития, однако возможно внесение корректировок из-за изменяющейся ситуации и более быстрого замедления инфляции.

    Ранее в Госдуме заявили, что с начала мая выплаты для россиян старше восьмидесяти лет и инвалидов первой группы увеличились в два раза, введены дополнительные доплаты для отдельных категорий пенсионеров.

    Правительство утвердило стратегию по улучшению условий жизни пожилых граждан до 2030 года, охватывающую различные направления.

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    21 июня 2025, 10:31 • Новости дня
    Воробьев рассказал об эксперименте с не знающими русский язык мигрантами
    Воробьев рассказал об эксперименте с не знающими русский язык мигрантами
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Подмосковья Андрей Воробьев высказал мнение, что приток работников из визовых государств способен значительно смягчить нехватку трудовых ресурсов в регионе и рассказал об эксперименте по привлечению мигрантов из визовых стран.

    По его словам, Московская область уже участвует в эксперименте, который позволяет приглашать на работу мигрантов из таких стран, как Китай и Вьетнам, даже без знания русского языка. Это, по оценке Воробьева, существенно поможет решить проблему нехватки трудовых ресурсов, передает ТАСС.

    Воробьев пояснил, что основная сложность заключается в том, что соответствующий закон пока не принят, но находится на завершающей стадии. Он отметил, что с принятием всех необходимых мер компании региона смогут приглашать сотрудников из визовых стран без обязательного знания русского языка.

    Губернатор отдельно подчеркнул, что при реализации подобных инициатив необходимо уделять первостепенное внимание вопросам безопасности и правового регулирования.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что МВД России перешло к отбору полезных для страны мигрантов.

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    21 июня 2025, 16:03 • Новости дня
    Зеленский не подтвердил побег с Украины вице-премьера Чернышова

    Зеленский заявил, что вице-премьер Украины Чернышов «не сбежал»

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил, что вице-премьер Алексей Чернышов находится в командировке и по ее завершении должен вернуться на Украину.

    Зеленский заявил, что вице-премьер – министр национального единства Украины Алексей Чернышов находится в служебной командировке и должен вскоре вернуться, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что у Чернышова было два задания – открытие хабов в других странах и проработка вопроса множественного гражданства для украинцев.

    По словам Зеленского, Чернышов выполняет эти поручения и должен вернуться после окончания поездки.

    С 17 июня украинские СМИ распространили информацию, что Чернышов якобы не возвращается на Украину из-за коррупционного скандала. Перед этим НАБУ объявило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в строительной сфере и предъявило обвинения пяти бывшим чиновникам министерства, которым ранее руководил Чернышов.

    Ранее на Украине ранее арестовали застройщика Сергея Копистыря, связанного с коррупционной схемой передачи земли в Киеве при участии тогдашнего министра Алексея Чернышова.

    СМИ писали, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич покинули страну, и оба считались «кошельками» Владимира Зеленского.

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