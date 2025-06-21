В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь еще бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного – а ребенка любит и хотел бы проводить с ним время. Но получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.3 комментария
При пожаре в центре Москвы спасены 19 человек
В столице пожарные вывели из задымленного здания 19 человек, среди которых были дети, сообщило МЧС России.
Пожар произошел в помещении консьержа на первом этаже здания, расположенного по адресу Ковров переулок, дом 28 в Таганском районе, сообщается в Telegram-канале МЧС России. По информации ведомства, загорелись вещи и мебель. В ходе ликвидации возгорания огнеборцы с вышележащих этажей спасли 19 человек, включая троих детей.
Пожар был оперативно потушен. В тушении принимали участие 18 специалистов и 6 единиц техники.
В начале июня пожарные спасли 33 человека на крупном пожаре в Москве.
В мае при пожаре в жилой многоэтажке в Орле были спасены 43 человека.