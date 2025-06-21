Tекст: Александра Юдина

По словам Дмитрука, христианская миссия России, по его мнению, превращается главой киевского режима в издевательство над телами украинских военных и их близкими. Он заявил, что поведение Зеленского – это глумление над погибшими и страдания для их семей, передает РИА «Новости».

Парламентарий также выразил мнение, что Зеленский согласился принять тела только под давлением Запада. Дмитрук отметил, что, несмотря на это, украинские власти продолжают скрывать правду от родственников погибших.

Политик подчеркнул, что считает ситуацию проявлением морального разложения киевского режима. Он добавил, что, по его мнению, тела погибших могут быть утилизированы в безымянных могилах, а официально останутся «пропавшими без вести».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся более 10 тыс. тел украинских военных. Россия ранее передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ. Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных.

Посол МИД России Родион Мирошник отметил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.