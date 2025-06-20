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Путин предложил извлекать ценные компоненты из промышленных отходов
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ предложил рассмотреть запуск специальных проектов по переработке отходов промышленных и горнодобывающих предприятий.
Путин подчеркнул важность использования имеющихся технологий для извлечения ценных компонентов из этих отходов.
«У нас за прошлые десятилетия накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Конечно, они вредят и природе, и людям, создают проблемы. Предлагаю подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлечь ценные компоненты из этих отходов. Технологии на этот счет имеются, нужно их использовать», – заявил президент, передает РИА «Новости».
Ранее Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что занятость в отраслях высокотехнологичной экономики России продолжает увеличиваться.
В пятницу началось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина.