  • Новость часаСтали известны новые подробности подрыва моста под Брянском
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Евросоюз потратил на Сирию остатки своей репутации
    Зеленский назвал СБУ организатором атаки на российские аэродромы
    Госдеп США выразил соболезнования в связи с подрывами мостов в Брянской и Курской областях
    Эксперт рассказал о борьбе с атаками на военные аэродромы
    Над девятью регионами России уничтожено 162 украинских дрона
    Стали известны новые подробности подрыва моста под Брянском
    Россия получила украинский проект меморандума об урегулировании конфликта
    Назван победитель выборов президента Польши
    Власти решили наградить сбивавших дроны жителей Иркутска
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Противник ждал неявки России в Стамбул

    Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Киев поднимает ставки и сильно рискует

    Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    7 комментариев
    2 июня 2025, 10:49 • Новости дня

    Власти решили наградить сбивавших дроны жителей Иркутска

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Иркутской области планируют наградить жителей, которые предприняли попытки сбить беспилотники накануне, в том числе в Усольском районе.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем официальном Telegram-канале, что местные жители, пытавшиеся сбить дроны первого июня, будут награждены.

    По словам Кобзева, в соцсетях появились видеозаписи с гражданами, которые старались остановить работу беспилотников. Он отметил: «Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении».

    Напомним, жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

    В воскресенье произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области.

    Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры.

    1 июня 2025, 16:50 • Новости дня
    Жители Иркутской области пытались сорвать вылет вражеских дронов из фуры
    Жители Иркутской области пытались сорвать вылет вражеских дронов из фуры

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

    Военный корреспондент Даниил Безсонов опубликовал видео в своем Telegram-канале, где запечатлены жители Иркутской области, пытавшиеся остановить вылет вражеских ударных дронов. По словам корреспондента, мужчины заметили, что дроны вылетают из контейнера, установленного на прицепе фуры.

    Безсонов отметил: «Мужики, красавчики! Понимая, что ударные дроны вылетают из контейнера на прицепе фуры, начали забрасывать его камнями, рискуя своей жизнью. Конечно, они понимали об опасности. Было бы хорошо, если бы их нашли и наградили. Просто красавчики».

    Напомним, в воскресенье произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области.

    Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры.

    Коментарии (56)
    1 июня 2025, 18:52 • Новости дня
    В США установили личности подписывавших документы от имени Байдена
    В США установили личности подписывавших документы от имени Байдена
    @ Vannicelli Grilotti/KEystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Конгресс выявил четверых работников Белого дома, ставивших автоподпись на официальных бумагах за экс-президента США Джо Байдена.

    Палата представителей Конгресса США установила четырех сотрудников, которые использовали автоподпись для оформления документов от имени бывшего президента Джо Байдена, сообщил глава комитета по надзору Джеймс Комер, передает РИА «Новости».

    «Мы установили четырех сотрудников Белого дома, которые, как мы считаем, брали документы и помещали их на автоподпись, нажимали «пуск» и получали подпись Джо Байдена», – заявил он Fox News.

    По словам Комера, конгрессмены планируют выяснить, кто наделил этих работников правом подписывать президентские документы, а также как именно проходил процесс подписания таких бумаг, включая помилования и исполнительные указы.

    В марте президент США Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные экс-президентом США Джо Байденом с использованием автопена, недействительны, они могут быть оспорены в судебном порядке.

    Коментарии (8)
    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    Коментарии (0)
    1 июня 2025, 19:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о борьбе с атаками на военные аэродромы

    Военный эксперт Кнутов: Атаки ВСУ на аэродромы были подготовлены в России

    Эксперт рассказал о борьбе с атаками на военные аэродромы

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Необходимо усиливать контроль со стороны ГАИ и увеличивать количество пунктов проверки, на которых есть оборудование для взвешивания большегрузов, чтобы предотвратить атаки БПЛА из фур, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВСУ совершили авианалет FPV-дронами на аэродромы в пяти российских регионах.

    «О том, что атакующие нас дроны запускаются с территории России, известно давно. Противники могли закупать и собирать их даже под видом волонтеров – якобы для отправки на фронт. Программу для запуска им, скорее всего, прислали в мессенджере – чтобы она включалась при въезде грузовика в определенный квадрат, и дроны летели по заранее заложенным маршрутам. Впрочем, возможно, наведение проводилось и по GPS», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    «Контейнеры также были изготовлены в России, потому что подобные грузы, идущие из-за рубежа, просвечивают с помощью рентгеновских досмотровых установок, и странную начинку, конечно же, сразу бы выявили. Что касается водителя, то он мог и не знать, что везет, согласившись за наличный расчет доставить машину в определенную точку», – продолжил собеседник.

    «В качестве ответа, на мой взгляд, нашим силам, безусловно, нужно более массивно и жестко работать по украинским военным объектам, инфраструктуре. А внутри России необходимо усиливать контроль со стороны ГАИ, в районах расположения стратегических объектов увеличивать количество пунктов проверки транспорта, особенно таких, на которых есть оборудование для взвешивания большегрузов», – продолжил аналитик.

    «Сами военные аэродромы должны прикрываться РЭБ и другими средствами противовоздушной обороны, причем работающими постоянно. Самолеты нужно помещать в капониры или сооружать противоосколочную защиту, над которой делать укрытия из навесных сетей, в идеале – из кевларовой ткани», – детализировал он.

    «В любом случае, это поможет нам сохранить стратегические бомбардировщики, которые используются как носители крылатых ракет. Впрочем, сегодняшняя атака, даже если она затронула какие-то самолеты, не изменит расклад сил между Россией и Украиной с поддержкой Запада», – резюмировал Кнутов.

    В воскресенье ВСУ совершили авианалет FPV-дронами на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, в трех последних регионах все атаки были отражены, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – говорится в посте.

    В Мурманской области усилены меры безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис. Он попросил не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фотографиями, особенно если на них запечатлена работа ПВО или других служб.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил об атаке дронов на воинскую часть в поселке Средний. По его словам, это первая подобная атака в Сибири. «Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура», – указал он.

    «Вводим режим повышенной готовности в Усольском районе. Работаем в штабном режиме. Дважды в день доклады с территории о складывающейся ситуации. На участке трассы Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение транспорта», – добавил глава региона.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у России есть резервы, которые способны еще больше повысить эффективность поражения дальнобойных вражеских БПЛА.

    Коментарии (38)
    1 июня 2025, 18:22 • Новости дня
    Минобороны сообщило об атаках FPV-дронами по аэродромам России
    Минобороны сообщило об атаках FPV-дронами по аэродромам России
    @ Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные, сообщили в Минобороны РФ.

    Указывается, что атаки с применением FPV-дронов были совершены киевским режимом на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО, передает РИА «Новости».

    В Мурманской и Иркутской областях дроны были запущены с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов. В результате произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. По данным Минобороны, все пожары были оперативно ликвидированы, пострадавших среди военных и гражданских нет.

    Ряд участников терактов удалось задержать, подчеркнули в ведомстве. Минобороны России продолжает расследование обстоятельств произошедшего и предпринимает дополнительные меры безопасности для защиты объектов военной инфраструктуры.

    Напомним, в воскресенье произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области.

    Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры.

    Коментарии (73)
    1 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    Стало известно о переименовании БМПТ «Терминатор» по итогам голосования
    Стало известно о переименовании БМПТ «Терминатор» по итогам голосования
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уралвагонзавод проведет открытое всероссийское голосование по смене названия БМПТ, итог которого представят на форуме «Армия-2025».

    Концерн «Уралвагонзавод» выберет новое название для боевой машины поддержки танков «Терминатор» по итогам народного голосования, передает ТАСС. Окончательное название планируют объявить в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия-2025», после чего оно пройдет регистрацию и станет официальным.

    В пресс-службе концерна объяснили, что прежнее имя было присвоено спонтанно и не отражает исторические или культурные традиции России. «Название русской боевой техники должно откликаться в сердцах граждан России, соответствовать нашим традиционным ценностям, ассоциироваться с историческим наследием и героическим прошлым», – заявили представители УВЗ.

    Предложения по новым названиям принимаются до 1 июля на специальную электронную почту terminator.net@uvz.ru, после чего лучшие варианты вынесут на голосование в Telegram-канале концерна. В УВЗ подчеркнули, что не исключают сохранения текущего имени, если его поддержит большинство участников.

    В концерне отметили, что БМПТ «Терминатор» доказала свою эффективность на поле боя, однако многие экипажи считают, что название не отражает сущности машины и чаще используют термин «БМПТ». Представители пресс-службы добавили, что сравнение с персонажем фантастических фильмов неуместно по отношению к современной российской технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о намерении поддержать российских производителей игрушек в конкуренции с импортом. Предприятие также рассматривало возможность смены иностранного названия БМПТ «Терминатор» на отечественное.

    Коментарии (34)
    1 июня 2025, 14:47 • Новости дня
    Чибис сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область
    Чибис сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что в Мурманской области были зафиксированы вражеские дроны, в связи с чем задействованы силы противовоздушной обороны и экстренные службы.

     Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что на территорию региона был осуществлен налет вражеских беспилотников. Он отметил, что в настоящее время активно работают силы противовоздушной обороны, а также правоохранители и экстренные службы.

    Чибис обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и обязательно сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях.

    Губернатор также попросил граждан не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фотографиями, особенно если на них запечатлена работа ПВО или других служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Иркутской области заявил об атаке украинских дронов на военную часть. Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Горловке. Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.

    Коментарии (65)
    1 июня 2025, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте

    Эксперт Иванников: Подрывы мостов могут быть подготовкой украинцев к новому наступлению

    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    У России есть два трека для ответа на взрывы на железной дороге. МВД нужно переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО, а Вооруженные силы должны рассмотреть возможность уничтожения мостов через Днепр, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Олег Иванников.

    «На произошедшее должна в первую очередь обратить внимание транспортная полиция – огромное подразделение МВД, отвечающее как раз за безопасность на железнодорожном, водном и воздушном транспорте», – пояснил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

    «Транспортная полиция была создана больше века назад. У нее в распоряжении огромный опыт работы и новейшие образцы специального досмотрового оборудования. Технически подразделение не уступает ни другим российским правоохранительным органам, ни силовым ведомствам противника», – отметил подполковник запаса.

    «Главному управлению МВД на транспорте и его региональным отделам нужно улучшить агентурную работу, повысить плотность нарядов, переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО», – продолжил собеседник.

    Эксперт полагает, что ответственность за взрывы с высокой вероятностью несет киевский режим и его спецслужбы. «Второй трек для российской реакции пролегает в рамках СВО. Для того, чтобы в будущем предотвратить подобные атаки, Россия должна дать Украине достойный военный ответ, и один из его вариантов мог бы быть рассмотрен в виде уничтожения их значимых объектов. Думаю, в первую очередь речь идет о разрушении нескольких мостов через Днепр», – подчеркнул он.

    «Не исключаю, что нынешние теракты могут быть подготовкой киевского режима к новому наступлению. Это доказывает необходимость вышеназванных мер. Кроме того, на днях начальник Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и несколько его подчиненных получили ордена «За заслуги перед Польшей». Вероятно, терактами в России они захотели подчеркнуть свои «компетенции» в глазах Варшавы», – резюмировал эксперт.

    В субботу вечером в Выгоничском районе Брянской области после обрушения автомобильного моста сошел с рельсов пассажирский поезд № 86 Климов – Москва. ЧП произошло на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи. Погибли семь человек, более 70 пострадали, из них 44 госпитализированы.

    Также минувшей ночью во время движения грузового локомотива обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Курской области. Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

    Президент Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал их доклады о принимаемых мерах. Глава государства в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Коментарии (23)
    1 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Губернатор Иркутской области назвал фуру источником атаки дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иркутской области после атаки дронов на военную часть правоохранители блокировали фуру, из которой, по данным властей, были запущены беспилотники.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что источник атаки дронами в регионе был оперативно блокирован. Кобзев уточнил, что им оказалась фура, с которой запускались беспилотники.

    Он подчеркнул: «Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное – не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет».

    Ранее губернатор информировал об атаке дронов на одну из военных частей области. Силовые структуры выясняют все обстоятельства происшествия. По последним данным, ситуация находится под контролем и угрозы населению отсутствуют.

    Коментарии (17)
    2 июня 2025, 00:27 • Новости дня
    На выборах президента Польши произошла смена фаворита

    Кароль Навроцкий набрал 50,7% голосов, согласно данным late poll

    Tекст: Ирма Каплан

    На выборах президента Польши произошла смена лидера, по данным late poll, которые учитывают результаты экзитполов и информацию первых отчитавшихся участков голосования – Кароль Навроцкий с 50,7% побеждает, сообщает телеканал TVP Info.

    «По данным опроса, проведенного Ipsos для TVP, Кароль Навроцкий набрал 50,7% голосов. Это намного больше, чем показал экзитпол (49,6%), так что на данный момент он является президентом», – говорится в сообщении TVP Info.

    Статистическая погрешность в случае поздних опросов снижается до одного процентного пункта, что допускает вероятность еще одной смены лидера, добавили на телеканале.

    Напомним, во втором туре президентских выборов в Польше участвовали мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей коалиции и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиции. Оба показали схожие результаты в первом туре: 31,36% и 29,54% соответственно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным экзитполов, мэр Варшавы Рафал Тшасковский опередил Кароля Навроцкого на выборах президента Польши, получив большинство голосов избирателей.


    Коментарии (5)
    1 июня 2025, 12:04 • Новости дня
    В Брянской области нашли новое повреждение ж/д путей
    В Брянской области нашли новое повреждение ж/д путей
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На одном из участков железной дороги в Брянской области выявлено повреждение железнодорожных путей, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

    Повреждение нашли на участке Унеча – Жеча, пояснили в компании, передает ТАСС.

    В ночь на воскресенье на 48-м км трассы Тросна – Калиновка в Курской области обрушился мост во время движения грузового локомотива.

    Несколькими часами ранее в Брянской области пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста, там пострадали 47 человек.

    Следственный комитет России установил, что обрушение конструкций автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Подрывы квалифицировали как теракт.

    Коментарии (14)
    1 июня 2025, 16:41 • Новости дня
    Командующий сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый объявил, что сложил с себя полномочия и подал рапорт об отставке.

    О решении подать в отставку командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), передает РИА «Новости». В публикации Драпатый заявил: «Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины».

    В январе президент Украины Владимир Зеленский поручил Драпатому возглавить оперативно-стратегическую группировку «Хортица» в Донецкой области, сохранив за ним полномочия командующего сухопутными войсками.

    Коментарии (12)
    1 июня 2025, 14:20 • Новости дня
    Губернатор Иркутской области сообщил об атаке дронов на военную часть
    Губернатор Иркутской области сообщил об атаке дронов на военную часть
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В поселке Средний Усольского района Иркутской области дроны атаковали военный объект, угрозы для жизни и здоровья граждан, по словам властей, отсутствуют.

    О происшествии сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. По словам Кобзева, атака дронов произошла на военную часть в поселке Средний Усольского района, что стало первым подобным случаем в Сибири. Один из сбросов также пришелся на старое здание в близлежащем Новомальтинске.

    На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии и другие оперативные службы. В регионе был создан оперативный штаб для координации действий, а сам губернатор выехал в Усольский район для контроля ситуации.

    Кобзев отметил: «Прошу не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным». Он также подчеркнул, что точное количество беспилотников пока уточняется, а источник, откуда были выпущены дроны, заблокирован. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по поселку Пантелеймоновка были ранены восемь человек, среди которых находились местные жители, сообщили в оперативных службах.

    Российский МИД заявил, что в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки.

    Коментарии (18)
    1 июня 2025, 13:17 • Новости дня
    «Искандер» разнес пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Чугуеве
    «Искандер» разнес пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Чугуеве
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанес удар по пункту запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился по аэродрому в Чугуеве, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ракетным ударом уничтожено шесть пусковых установок для запуска дронов, восемь единиц автомобильной техники, а также порядка 30 единиц беспилотников «Камикадзе».

    Ранее ВС России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и БПЛА «Герань-2».

    Коментарии (14)
    1 июня 2025, 17:11 • Новости дня
    Пасечник: ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон
    Пасечник: ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Краснодон
    @ Владислав Демьяненко/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные ударили по городу Краснодону в ЛНР ракетами Storm Shadow, пострадали несколько человек, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    ВСУ ударили по промышленной зоне ракетами Storm Shadow, также повреждены многоквартирные и частные дома, есть пострадавшие, сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.

    Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке в ДНР, повреждения получили Дворец культуры, школа, административное здание и жилые дома.

    Коментарии (4)
    1 июня 2025, 13:01 • Новости дня
    Пассажирка брянского поезда рассказала, как люди пережили падение моста

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прибывшая в Москву на резервном поезде после подрыва моста в Брянской области женщина заявила, что во время происшествия пассажиров подкинуло в воздух.

    «Мы возвращались с санаторного лечения... Проехали, наверное, три часа. Мы сидели с соседкой, разговаривали на нижней полке в четвертом вагоне.. Нас подбросило, она (соседка) упала на пол», – рассказала женщина, передает РИА «Новости».

    Собеседница добавила, что сильно ударилась головой, а упавшая женщина сломала ключицу и потеряла сознание.

    Также она указала, что молодые пассажиры поезда помогали нести багаж, а также ловили выпрыгивающих из поезда людей.

    «Мы шли километров пять пешком на заправку, оттуда нас повезли в школу, а из школы повезли в Брянск, на вокзал. На вокзале уже в поезд», – сказала собеседница.

    Напомним, в результате подрыва в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, он рухнул на проходивший под ним пассажирский поезд № 86, направлявшийся в Москву. Погибли семь человек, более 70 пострадали.

    СК России сообщал, что обрушение автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области произошло из-за подрывов. Подрывы квалифицировали как теракт.

    Через некоторое время на одном из участков железной дороги в Брянской области заметили другое повреждение железнодорожных путей.

    Коментарии (3)
    Главное
    CBS: США не делились с Украиной разведданными для атаки на аэродромы России
    ВСУ перебросили резервы для удержания южнодонецкого фронта
    «Северяне» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области
    УВЗ поставил в войска партию танков Т-80БВМ
    Задержан экс-глава «ИВА – инвалиды войны» по подозрению в крупном мошенничестве
    Боевику с двойным пожизненным сроком отказали в переводе в Чечню
    Принц Гарри захотел сменить имя

    Чем опасны амбициозные планы США по экспорту СПГ

    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

    Перейти в раздел

    Евросоюз потратил на Сирию остатки своей репутации

    Брюссель радикально сменил тактику в Сирии накануне ожидаемого там кризиса власти: недавние союзники готовятся восстать против нового правительства, а некоторые уже восстали. Однако снятие санкций с Дамаска вряд ли принесет Евросоюзу выгоду. Скорее зафиксирует примитивность его внешней политики. Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь угрозу украинских дронов из грузовых фур

    ВСУ нанесли удар по нескольким военным аэродромам в глубине территории России. Как это было реализовано технически, каким образом может быть связано с предстоящими в понедельник, 2 июня переговорами в Стамбуле – и какие меры противодействия стоит предпринимать от подобного рода угроз? Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобы признали эффективность защиты русских в Прибалтике

    Очередную русофобскую акцию организовали в Прибалтике – на этот раз устроили якобы разоблачение того, как российское государство помогает местным русским политзаключенным. О чем идет речь и почему на самом деле сам факт участия в этом деле прибалтийских спецслужб доказывает то, что эта помощь действительно эффективна? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации