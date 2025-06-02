Боевику с двойным пожизненным сроком отказали в переводе в Чечню

Tекст: Вера Басилая

Пожизненно осужденный боевик Доку Джантемиров, причастный к обстрелу вертолета под Грозным в 2002 году, обратился с заявлением о переводе из колонии «Полярная сова» в ЯНАО в исправительное учреждение Чечни, передает РИА «Новости».

Его обращение во ФСИН оставили без рассмотрения, после чего Джантемиров подал иск в московский суд, указав на ухудшение здоровья из-за сильных душевных переживаний и диагностированной язвенной болезни.

Суд в Москве вернул заявление из-за неподсудности, подчеркнув, что обращаться следует по месту нахождения колонии. В электронных базах судов ЯНАО аналогичных заявлений от Джантемирова пока не обнаружено. За последние годы он также оспаривал в судах действия «Почты России», администрации колонии и медчасти, но все его иски были отклонены.

Джантемиров фактически дважды приговорен к пожизненному сроку: за уничтожение в 2001 году вертолета с офицерами Генштаба и за обстрел Ми-26 в 2002 году, в результате которого погибли 127 человек.

Ранее бывший мэр Махачкалы Саид Амиров подал несколько исков с требованием улучшить условия содержания в колонии ИК-6 «Черный дельфин».

Супруга Радика Галиакберова, главаря ОПГ «Хади Такташ», пытается добиться его перевода из ИК-18 «Полярная сова» в ИК-1 «Сосновка» в Мордовии.