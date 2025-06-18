В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.4 комментария
Вынесен приговор спрятавшему тело в багажнике машины Куценко
Дорогомиловский райсуд столицы вынес приговор Альберту Абдуллину по делу об убийстве знакомой и сокрытии ее тела в багажнике машины актера Гоши Куценко.
Абдуллин признан виновным, его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей.
Напомним, в автомобиле ЗАЗ Гоши Куценко нашли тело женщины, позже установили подозреваемого Альберта Абдуллина. Выяснилось, что подозреваемый уже был судим за другие преступления. Абдуллина обвинили в убийстве женщины и сокрытии ее тела в автомобиле актера.