Times of India: Британский F-35 застрял в аэропорту Индии

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Times of India, истребитель, входящий в состав авианосной группы HMS Prince of Wales, совершил аварийную посадку на аэродроме в Тривандруме 14 июня.

Первоначальной причиной ЧП называлась нехватка топлива, но позже выяснилось, что причиной посадки стал сбой навигационной системы, а также обнаруженные впоследствии технические неисправности, включая проблему с гидравлической системой, передает ТАСС.

Обслуживанием самолета занимается команда британских военных специалистов. Вокруг истребителя в аэропорту выставлена вооруженная охрана, а местные власти поддерживают особые меры безопасности.

По данным СМИ, малозаметный F-35 был своевременно обнаружен средствами контроля воздушного пространства военно-воздушных сил Индии, которые затем вели слежение за машиной после изменения курса.

