Львова-Белова допустила повышение критерия многодетности к 2050-му году

Львова-Белова: К 2050 году было бы хорошо поднять планку многодетности

Tекст: Ирма Каплан

«К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью - не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», – приводит ее слова РИА «Новости».

Львова-Белова отметила, что четыре и более детей – это вызов, однако с каждым последующим ребенком «спокойнее относишься к материнству». При этому она подчеркнула, что в перечень мер поддержки многодетных семей следует добавить налоговые преференции.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этом же форуме Львова-Белова призвала деятелей СМИ, культуры и кино создавать образ большой счастливой семьи.



