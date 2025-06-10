Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.8 комментариев
Львова-Белова допустила повышение критерия многодетности к 2050-му году
Львова-Белова: К 2050 году было бы хорошо поднять планку многодетности
В рамках «Форума будущего 2050» в Москве состоялась панельная дискуссия «Семья на первом месте 2050», в ходе которой уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила, что к 2050 году планка многодетности в стране повысится с трех до четырех и пяти детей в семье.
«К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью - не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», – приводит ее слова РИА «Новости».
Львова-Белова отметила, что четыре и более детей – это вызов, однако с каждым последующим ребенком «спокойнее относишься к материнству». При этому она подчеркнула, что в перечень мер поддержки многодетных семей следует добавить налоговые преференции.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на этом же форуме Львова-Белова призвала деятелей СМИ, культуры и кино создавать образ большой счастливой семьи.