  • Новость часаЧибис сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область
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    Россия сформировала стратегическую систему поддержки детей
    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте
    БМПТ «Терминатор» получит новое имя
    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России
    СК возбудил дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях
    Пассажирка брянского поезда рассказала, как люди пережили падение моста
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа
    РЖД пообещала выплатить родственникам погибших под Брянском по 2,2 млн рублей
    Губернатор Иркутской области назвал фуру источником атаки дронов
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Завтрашняя Россия как звездолет «Александр III»

    Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад испытывает мандраж перед саммитом НАТО

    Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.

    10273 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    24 комментария
    1 июня 2025, 14:47 • Новости дня

    Чибис сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область

    Чибис сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что в Мурманской области были зафиксированы вражеские дроны, в связи с чем задействованы силы противовоздушной обороны и экстренные службы.

     Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что на территорию региона был осуществлен налет вражеских беспилотников. Он отметил, что в настоящее время активно работают силы противовоздушной обороны, а также правоохранители и экстренные службы.

    Чибис обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и обязательно сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях.

    Губернатор также попросил граждан не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фотографиями, особенно если на них запечатлена работа ПВО или других служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Иркутской области заявил об атаке украинских дронов на военную часть. Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Горловке. Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.

    31 мая 2025, 19:33 • Новости дня
    ВСУ начали сдавать позиции под Работино после ударов артиллерии ВС России

    Командир артиллеристов сообщил об отходе ВСУ с рубежей под Работино

    Tекст: Вера Басилая

    Последовательные и точные удары артиллерии армии России вынуждают подразделения ВСУ отступать и оставлять укрепленные позиции под Работино в Запорожской области, заявил российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач».

    Российский командир-разведчик артдивизиона с позывным «Скрипач» сообщил, что украинские военные пытаются удерживать укрепленные позиции и опорные пункты в районе Работино на запорожском направлении. Однако, по его словам, точные и последовательные удары российской артиллерии заставляют противника отступать, передает РИА «Новости».

    Командир отметил, что в результате «титанической» работы артиллерии и пехоты украинские силы стали пассивнее, стараются удерживать позиции, но это им плохо удается. По его словам, каждый вылет дрона и выстрел снаряда приводит к тому, что противник теряет блиндажи и ранее занятые территории.

    Он также подчеркнул, что украинским бойцам часто приходится либо отступать с потерями, либо сдаваться в плен. Командир добавил, что иногда украинские солдаты уничтожаются огнем, а иногда берутся в плен, что, по его мнению, способствует дальнейшему продвижению российских войск.

    Ранее ударные беспилотники группировки «Днепр» атаковали укрепленные позиции ВСУ возле Работино, что привело к потерям среди украинских военных.

    Российские военные ранее провели серию атак ударными БПЛА в этом районе, уничтожив артиллерийское орудие и огневые точки противника.

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    1 июня 2025, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте

    Эксперт Иванников: Подрывы мостов могут быть подготовкой украинцев к новому наступлению

    Эксперт назвал способы реакции на подрывы на транспорте
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    У России есть два трека для ответа на взрывы на железной дороге. МВД нужно переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО, а Вооруженные силы должны рассмотреть возможность уничтожения мостов через Днепр, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Олег Иванников.

    «На произошедшее должна в первую очередь обратить внимание транспортная полиция – огромное подразделение МВД, отвечающее как раз за безопасность на железнодорожном, водном и воздушном транспорте», – пояснил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

    «Транспортная полиция была создана больше века назад. У нее в распоряжении огромный опыт работы и новейшие образцы специального досмотрового оборудования. Технически подразделение не уступает ни другим российским правоохранительным органам, ни силовым ведомствам противника», – отметил подполковник запаса.

    «Главному управлению МВД на транспорте и его региональным отделам нужно улучшить агентурную работу, повысить плотность нарядов, переводить линейные подразделения на усиленный вариант несения службы до окончания СВО», – продолжил собеседник.

    Эксперт полагает, что ответственность за взрывы с высокой вероятностью несет киевский режим и его спецслужбы. «Второй трек для российской реакции пролегает в рамках СВО. Для того, чтобы в будущем предотвратить подобные атаки, Россия должна дать Украине достойный военный ответ, и один из его вариантов мог бы быть рассмотрен в виде уничтожения их значимых объектов. Думаю, в первую очередь речь идет о разрушении нескольких мостов через Днепр», – подчеркнул он.

    «Не исключаю, что нынешние теракты могут быть подготовкой киевского режима к новому наступлению. Это доказывает необходимость вышеназванных мер. Кроме того, на днях начальник Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и несколько его подчиненных получили ордена «За заслуги перед Польшей». Вероятно, терактами в России они захотели подчеркнуть свои «компетенции» в глазах Варшавы», – резюмировал эксперт.

    В субботу вечером в Выгоничском районе Брянской области после обрушения автомобильного моста сошел с рельсов пассажирский поезд № 86 Климов – Москва. ЧП произошло на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи. Погибли семь человек, более 70 пострадали, из них 44 госпитализированы.

    Также минувшей ночью во время движения грузового локомотива обрушился мост на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Курской области. Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов. У одного из машинистов тепловоза повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

    Президент Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым, выслушал их доклады о принимаемых мерах. Глава государства в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    1 июня 2025, 06:07 • Новости дня
    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России

    Спецпосланик США Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО

    Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО против России
    @ Andreas Stroh/imago/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог в интервью Fox News подтвердил, что действия НАТО против России имеют признаки прокси-войны, о чем неоднократно говорил российский президент Владимир Путин.

    «Он считает, что в настоящее время это также является прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит», – приводит ТАСС слова Келлога.

    Комментируя возможное решение Германии о поставках Украине крылатых ракет Taurus, Келлог подчеркнул, что подобные действия западных стран только подтверждают позицию Москвы в этом вопросе.

    Комментируя переговоры между Россией и Украиной, Келлог отметил, что США пока не получили официального предложения от России по меморандуму, но отметил, что верит в мирное разрешение конфликта.

    «Все очень усердно работают, чтобы довести дело до конца», – сказал спецпосланник.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил согласие с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что конфликт на Украине представляет собой прокси-войну между Россией и США.

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    1 июня 2025, 07:18 • Новости дня
    Пленный рассказал о приказе ВСУ расстрелять эвакуирующихся из Часов Яра жителей

    Пленный ВСУ: Командование приказывало стрелять в мирных жителей Часова Яра

    Пленный рассказал о приказе ВСУ расстрелять эвакуирующихся из Часов Яра жителей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Пленный украинский военнослужащий рассказал, как командование ВСУ отдало приказ стрелять по пытавшимся эвакуироваться мирным жителям с белым флагом в Часовом Яре.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало открыть огонь по группе мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из Часова Яра с белым флагом, рассказал пленный украинский солдат на видео в распоряжении РИА «Новости».

    Пленный рассказал, что его и группу военных ВСУ взяли в плен бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии при зачистке квартала в Часовом Яре. Некоторое время пленные помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке.

    По словам пленного украинского военного, однажды мирные граждане вышли из дома и направились к заводу в Часовом Яре, размахивая белым флагом.

    «Наши, когда это заметили, доложили руководству, что гражданские уходят в сторону завода... Вот им было приказано открыть огонь... Наши открыли огонь из стрелкового оружия и не только. Гражданские погибли... Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески. Я не знаю, как с этим просто дальше жить», – сказал пленный.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, один из пленных украинских военных  рассказывал, что был подвергнут пыткам за отказ убивать россиян в составе ВСУ. Еще один пленный ВСУ сообщил о нехватке боевого опыта среди командования своего подразделения, подчеркнув их нерешительность и неспособность руководить в критических ситуациях.

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    1 июня 2025, 06:48 • Новости дня
    В Турции назвали ключевой момент для успеха на переговорах по Украине

    Aydinlik Gazetesi: Ради мира на Украине Турция должна закрыть ЕС доступ к переговорам

    Tекст: Ирма Каплан

    Великобритания, Германия, Франция своими стараниями якобы поддержать Украину делают все возможное, чтобы война продолжалась, поэтому Турция должна сделать самое главное, что требуется – пресечь делегации ЕС доступ к переговорам, пишет Aydinlik Gazetesi.

    «На этих переговорах не должно произойти того, что случилось в 2022 году. Турция должна настаивать на мире здесь и препятствовать европейцам, которые хотят, чтобы Украина продолжала войну. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного отражения отношений Турции с двумя странами», – говорится в статье.

    Чего бы не заявляли европейские сторонники Украины, пишет газета, на деле они лишь увеличивают военные бюджеты и угрожают России – в таких условиях абсурдно пытаться договариваться о мире.

    «Учитывая все это, Европе необходимо принять решение. Евросоюз либо подвергнет риску свое собственное единство, продолжая невыносимую войну, либо завершит ее, чтобы обеспечить мир и спокойствие», – подчеркнули в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Анкара прилагает усилия для организации переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле с целью достижения мира в регионе, о чем заявил президент Турции.

    Эрдоган выразил надежду, что после переговоров в Стамбуле может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Украина запросила у Турции деньги и оружие накануне переговоров.

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    1 июня 2025, 14:20 • Новости дня
    Губернатор Иркутской области сообщил об атаке дронов на военную часть
    Губернатор Иркутской области сообщил об атаке дронов на военную часть
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В поселке Средний Усольского района Иркутской области дроны атаковали военный объект, угрозы для жизни и здоровья граждан, по словам властей, отсутствуют.

    О происшествии сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. По словам Кобзева, атака дронов произошла на военную часть в поселке Средний Усольского района, что стало первым подобным случаем в Сибири. Один из сбросов также пришелся на старое здание в близлежащем Новомальтинске.

    На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии и другие оперативные службы. В регионе был создан оперативный штаб для координации действий, а сам губернатор выехал в Усольский район для контроля ситуации.

    Кобзев отметил: «Прошу не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным». Он также подчеркнул, что точное количество беспилотников пока уточняется, а источник, откуда были выпущены дроны, заблокирован. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по поселку Пантелеймоновка были ранены восемь человек, среди которых находились местные жители, сообщили в оперативных службах.

    Российский МИД заявил, что в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки.

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    31 мая 2025, 22:34 • Новости дня
    Зеленский заявил о непонимании повестки переговоров с Россией в Стамбуле

    Зеленский пожаловался на непонимание повестки переговоров в Стамбуле

    Зеленский заявил о непонимании повестки переговоров с Россией в Стамбуле
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Владимира Зеленского

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская сторона не предоставила ожидаемого Украиной предварительного проекта меморандума, в связи с чем глава киевского режиме Владимир Зеленский и его спонсоры недоумевают, что же намерены привезти в Стамбул россияне.

    «На данный момент нет четкой информации о том, что именно россияне планируют привезти в Стамбул. У нас этого нет, у Турции этого нет, у Соединенных Штатов этого тоже нет, как и у других партнеров», – передает слова Зеленского ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что жалобы Зеленского на то, что Россия не передала Украине меморандум по урегулированию ситуации на Украине, являются лукавством, и объяснил, в какие игры играет глава киевского режима.

    Ранее украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    При этом в российском МИД отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

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    31 мая 2025, 16:51 • Новости дня
    Командный пункт ВСУ уничтожили у границ Днепропетровской области
    Командный пункт ВСУ уничтожили у границ Днепропетровской области
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Комар на стыке границ ДНР и Днепропетровской области с помощью авиационной бомбы был уничтожен командный пункт украинской бригады.

    Командный пункт 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ был уничтожен в селе Комар у границ ДНР и Днепропетровской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов заявил: «По позициям противника прилетел ФАБ-3000», передает РИА «Новости».

    Ранее освобождение Зеленого Поля позволило российским военным выйти на стык границ ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью.

    По словам Рогова, в составе 141-й бригады находятся мобилизованные принудительно жители западных регионов Украины. Он отметил, что действия украинских властей приводят к жертвам среди граждан своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном продвижении российских войск сразу на нескольких направлениях и улучшении позиций в Часовом Яре. Российские войска уничтожили 20 боевиков ВСУ в Днепре ударами БПЛА. Подразделения ВС России приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

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    1 июня 2025, 12:54 • Новости дня
    ВСУ потеряли свыше 1400 военнослужащих за сутки
    ВСУ потеряли свыше 1400 военнослужащих за сутки
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки в зоне специальной военной операции потеряла свыше 1,4 тыс. человек, сообщило Министерство обороны России.

    У населенных пунктов Андреевка, Павловка, Могрица и других в Сумской области подразделения группировки «Север» поразили формирования нескольких бригад, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли свыше 200 бойцов, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Запад» нанесла удары по механизированным, штурмовым и аэромобильным бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 210 военнослужащих, три бронированные машины, девять автомобилей, пять артиллерийских орудий, в том числе польская САУ Krab, также уничтожены станция РЭБ «Квертус» и три склада боеприпасов.

    В зоне ответственности Южной группировки украинская армия потеряла до 280 человек, бронетранспортер М113, боевую машину HMMWV, три автомобиля, три артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

    Группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, нанеся удары по ряду бригад. В зоне ее действий ВСУ за сутки потеряли более 510 человек, пять бронетранспортеров (три Sisu Pasi ХА-185, два М113), бронеавтомобиль HMMWV, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационную станцию 36Д6 и РЛС AN/TPQ-37.

    Группировка «Восток» улучшила тактическое положение, поразив позиции ВСУ в ДНР и Запорожской области, уничтожив до 155 человек, две бронированные машины, шесть автомобилей, пять орудий, станцию РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Группировка «Днепр» нанесла поражение двум механизированным, двум береговым и одной бригаде теробороны, потери ВСУ составили свыше 85 человек, шесть автомобилей, две гаубицы (М777 США и TRF1 Франции), две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по инфраструктуре аэродрома, заводу по ремонту техники, цехам по производству и запуску беспилотников, складам боеприпасов и временным пунктам дислокации ВСУ.

    Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM производства США и 100 самолетных беспилотников.

    Ранее сообщалось, что ВС России освободили населенный пункт Алексеевка в Сумской области.

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    31 мая 2025, 17:44 • Новости дня
    Группа ВСУ уничтожена ночью в Новоукраинке операторами FPV-дронов
    Группа ВСУ уничтожена ночью в Новоукраинке операторами FPV-дронов
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новоукраинке ДНР группа до пяти солдат ВСУ была ликвидирована бойцами с FPV-дронами после ночной разведки и обнаружения.

    Боец батальона спецназначения «Хан» Южного военного округа с позывным «Тоха» сообщил, что в ходе ночной разведки было выявлено перемещение до пяти украинских военных в Новоукраинке, передает РИА «Новости». По его словам, украинские бойцы укрылись в одном из домов населенного пункта и не покидали здание всю ночь.

    Тоха уточнил: «Конечно, по утру, уже по-светлому, было принято решение этот дом уничтожить. Соответственно, что было сделано с помощью наших FPV».

    Он отметил, что украинские военные, вероятно, пытались спрятаться в подвале, однако дом был уничтожен операторами FPV-дронов. В результате атаки все находившиеся в здании украинские солдаты были ликвидированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы дронов группы «Днепр» уничтожили танк вооруженных сил Украины под Ореховым. Дронщики российского спецназа заставили военных ВСУ покинуть позиции под Красноармейском. Военнослужащим вооруженных сил России поставили две тыс. дронов «Гепард» с защитой от радиоэлектронной борьбы.

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    31 мая 2025, 20:19 • Новости дня
    Британский полковник призвал помочь Украине создать ядерное оружие

    Британский полковник Кэмп предложил Лондону содействовать ядерной программе Украины

    Британский полковник призвал помочь Украине создать ядерное оружие
    @ REUTERS/Toby Melville

    Tекст: Вера Басилая

    Британский военный эксперт полковник Ричард Кэмп предложил включить помощь Киеву в создании ядерного оружия в повестку стратегического партнерства между Британией и Украиной, сообщили украинские СМИ.

    Полковник британской армии Ричард Кэмп на форуме Black Sea Security Forum в Одессе заявил о необходимости поддержки со стороны Британии в разработке Украиной собственного ядерного оружия. Он подчеркнул, что такая поддержка должна быть организована в рамках договора о стратегическом партнерстве между двумя странами, передает «Газета.Ru» .

    В январе тэтого года Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Кир Стармер подписали соглашение о «столетнем партнерстве». Документ включает развитие сотрудничества Киева и Лондона в военной сфере и предусматривает продолжение предоставления военной помощи со стороны Британии.

    Ранее США напомнили Украине, что ядерное оружие, от которого страна отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не может создать ядерное оружие самостоятельно, так как ей необходимы важные компоненты из других государств.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет следить за действиями Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

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    1 июня 2025, 13:17 • Новости дня
    «Искандер» разнес пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Чугуеве
    «Искандер» разнес пункт запуска дальнобойных дронов ВСУ в Чугуеве
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанес удар по пункту запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился по аэродрому в Чугуеве, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ракетным ударом уничтожено шесть пусковых установок для запуска дронов, восемь единиц автомобильной техники, а также порядка 30 единиц беспилотников «Камикадзе».

    Ранее ВС России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и БПЛА «Герань-2».

    Коментарии (4)
    1 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Губернатор Иркутской области назвал фуру источником атаки дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Иркутской области после атаки дронов на военную часть правоохранители блокировали фуру, из которой, по данным властей, были запущены беспилотники.

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что источник атаки дронами в регионе был оперативно блокирован. Кобзев уточнил, что им оказалась фура, с которой запускались беспилотники.

    Он подчеркнул: «Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное – не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет».

    Ранее губернатор информировал об атаке дронов на одну из военных частей области. Силовые структуры выясняют все обстоятельства происшествия. По последним данным, ситуация находится под контролем и угрозы населению отсутствуют.

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    31 мая 2025, 23:32 • Новости дня
    Дворец культуры и школа повреждены при ракетном ударе ВСУ по Пантелеймоновке

    Ракетным ударов ВСУ в Пантелеймоновке повреждены школа, Дворец культуры и дома

    Дворец культуры и школа повреждены при ракетном ударе ВСУ по Пантелеймоновке
    @ Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В результате ракетного удара по Пантелеймоновке в ДНР повреждены Дворец культуры, школа, административное здание и жилые дома, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

    В ведомстве уточнили, что по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате ракетных обстрелов ВФУ населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР.

    «МБУ «Дворец культуры им. Чернышевского» по улице Карла Маркса; ГБОУ «Пантелеймоновская школа Ясиноватского м.о.» по улице Сердюкова, а также  административное здание, детская площадка и многоквартирные жилые дома по ул. Сердюкова», – сказано в сводке получивших повреждения объектов Telegram-канале ведомства.

    Там добавили, что многоквартирные жилые дома по улице Карла Маркса также получили повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по поселку Пантелеймоновка были ранены восемь человек, среди которых находились местные жители, сообщили в оперативных службах.

    Российский МИД заявил, что в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки.

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    1 июня 2025, 07:58 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о наемниках ВСУ из Японии и Колумбии в Сумской области

    «Северяне» освободили Водолаги и Алексеевку, обратив в бегство наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Под напором бойцов группировки войск «Север» украинские военные бросают десятки тел боевых товарищей и оставляют позиции, а командование ВСУ зачастую теряет связь даже со своими элитными наемниками-иностранцами, не заботясь об их судьбе в окружении ВС России.

    «Северяне» рассказали, что в результате комплексного огневого поражения противник понес существенные потери в живой силе, а выжившие отступили на занимаемые позиции, поэтому теперь ведется поиск и уничтожение сбежавших в направлении Павловки представителей ВСУ, среди которых, как оказалось, немало наемников, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    «На данном участке фронта действуют группы иностранных наемников, в том числе из Колумбии и Японии. Характерно, что командование ВСУ потеряло связь с японскими боевиками после нашего огневого поражения по их группе, выдвинувшейся на позиции в окрестностях Павловки», – сказано в сообщении.

    За прошедшие сутки мотострелки освободили Водолаги, выбив остававшиеся там группы противника, элитная 80 одшбр ВСУ под напором морпехов бежала из села Алексеевка, оставив десятки тел погибших сослуживцев, российские бойца постепенно продвигаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – отмечено в сводке.

    «Северяне» добавили, что на Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено восемь штурмовых групп вместе с автомобильной техникой, станциями спутниковой связи, а также артиллерийские и минометные расчеты противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» 31 мая освободили населенный пункт Водолаги Сумской области, а группировка «Восток» в результате активных действий освободила Новополь в Донецкой народной республике.

    До этого ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области были уничтожены две американские пусковые установки HIMARS, а также боеприпасы к ним.

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