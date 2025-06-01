Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.3 комментария
Чибис сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что в Мурманской области были зафиксированы вражеские дроны, в связи с чем задействованы силы противовоздушной обороны и экстренные службы.
Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что на территорию региона был осуществлен налет вражеских беспилотников. Он отметил, что в настоящее время активно работают силы противовоздушной обороны, а также правоохранители и экстренные службы.
Чибис обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и обязательно сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях.
Губернатор также попросил граждан не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фотографиями, особенно если на них запечатлена работа ПВО или других служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Иркутской области заявил об атаке украинских дронов на военную часть. Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Горловке. Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.