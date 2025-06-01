Чибис сообщил о налете вражеских дронов на Мурманскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что на территорию региона был осуществлен налет вражеских беспилотников. Он отметил, что в настоящее время активно работают силы противовоздушной обороны, а также правоохранители и экстренные службы.

Чибис обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и обязательно сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях.

Губернатор также попросил граждан не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фотографиями, особенно если на них запечатлена работа ПВО или других служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Иркутской области заявил об атаке украинских дронов на военную часть. Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Горловке. Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области.