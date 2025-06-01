Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Число пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области возросло до 35
Богомаз: Дополнительно к медикам обратились еще пять человек
Число пострадавших при сходе поезда с рельсов под Брянском увеличилось – еще пять человек обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«На данный момент в результате происшествия, семеро погибших, 35 пострадавших, в том числе трое детей. Одного ребенка санавиация доставит в Москву», – написал губернатор в Telegram-канале.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.
По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник.
Также Богомаз сообщил, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в течение часа в Москву. Московские врачи и психологи прибыли на Киевский вокзал, чтобы оказывать помощь пострадавшим в ЧП.