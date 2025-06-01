Число пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области возросло до 35

Богомаз: Дополнительно к медикам обратились еще пять человек

Tекст: Ирма Каплан

«На данный момент в результате происшествия, семеро погибших, 35 пострадавших, в том числе трое детей. Одного ребенка санавиация доставит в Москву», – написал губернатор в Telegram-канале.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мост обрушился на пассажирский поезд Москва – Климово в Брянской области. Транспортная прокуратура по факту произошедшего начала проверку.

По последним данным, на месте ЧП число погибших достигло семи, среди погибших –машинист и его помощник.

Также Богомаз сообщил, что пассажиры аварийного поезда доставлены на вокзал для отправки в течение часа в Москву. Московские врачи и психологи прибыли на Киевский вокзал, чтобы оказывать помощь пострадавшим в ЧП.