Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Главный эндокринолог Минздрава назвал способ профилактики диабета
Эндокринолог Дедов: Обязательные анализы не позволят пропустить диагноз
Главный эндокринолог Минздрава Иван Дедов предложил ввести в России обязательное тестирование на сахарный диабет, чтобы заранее выявить заболевание и повысить эффективность лечения.
«Это было бы замечательно. Если бы приходили на диспансеризацию – там бы не пропустили. Когда мы берем выборки – они все заужены… Сахарный диабет – пандемия неинфекционных заболеваний», – сказал Дедов РИА «Новости».
По оценкам главного эндокринолога Минздрава, численность больных диабетом в стране фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы. При этом сахарный диабет, по данным ведомства, есть почти у шести млн россиян, из них около 67 тыс. – дети.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, связь между синдромом дефицита внимания (СДВГ) и гиперактивности с хроническими болезнями, включая ожирение и сахарный диабет, была выявлена в ходе исследований.