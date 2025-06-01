Главный эндокринолог Минздрава назвал способ профилактики диабета

Эндокринолог Дедов: Обязательные анализы не позволят пропустить диагноз

Tекст: Ирма Каплан

«Это было бы замечательно. Если бы приходили на диспансеризацию – там бы не пропустили. Когда мы берем выборки – они все заужены… Сахарный диабет – пандемия неинфекционных заболеваний», – сказал Дедов РИА «Новости».

По оценкам главного эндокринолога Минздрава, численность больных диабетом в стране фактически в два раза больше, так как многие не диагностированы. При этом сахарный диабет, по данным ведомства, есть почти у шести млн россиян, из них около 67 тыс. – дети.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, связь между синдромом дефицита внимания (СДВГ) и гиперактивности с хроническими болезнями, включая ожирение и сахарный диабет, была выявлена в ходе исследований.