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Ученые выявили связь СДВГ с болезнями сердца и диабетом
Эксперт Киреева заявила о сопутствующих болезнях при СДВГ у взрослых
Связь между синдромом дефицита внимания (СДВГ) и гиперактивности с хроническими болезнями, включая ожирение и сахарный диабет, была выявлена в ходе исследований, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ИНН Пироговского университета Ирина Киреева.
Исследования выявили высокий риск ожирения, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых болезней у пациентов с этим диагнозом. В одном из крупных исследований, в котором приняли участие более 30 тыс. взрослых с СДВГ, специалисты зафиксировали заметно большее число как психических, так и физических заболеваний, поделилась она с РИА «Новости».
«Это может быть связано с нездоровым образом жизни и хроническим стрессом, сопутствующим психическим расстройствам, общими генетическими факторами», – отметила специалист.
Киреева отметила, до 87% детей с СДВГ также имеют дополнительные психические расстройства. Симптомы СДВГ проявляются при различных психических заболеваниях, включая тревожные, депрессивные и маниакальные расстройства, а также шизофрению и разные формы аутизма.
Кроме того, проявления СДВГ часто пересекаются с симптомами астенического синдрома, который сопровождает множество физических болезней.
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