Ученые выявили связь СДВГ с болезнями сердца и диабетом

Эксперт Киреева заявила о сопутствующих болезнях при СДВГ у взрослых

Tекст: Ирма Каплан

Исследования выявили высокий риск ожирения, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых болезней у пациентов с этим диагнозом. В одном из крупных исследований, в котором приняли участие более 30 тыс. взрослых с СДВГ, специалисты зафиксировали заметно большее число как психических, так и физических заболеваний, поделилась она с РИА «Новости».

«Это может быть связано с нездоровым образом жизни и хроническим стрессом, сопутствующим психическим расстройствам, общими генетическими факторами», – отметила специалист.

Киреева отметила, до 87% детей с СДВГ также имеют дополнительные психические расстройства. Симптомы СДВГ проявляются при различных психических заболеваниях, включая тревожные, депрессивные и маниакальные расстройства, а также шизофрению и разные формы аутизма.

Кроме того, проявления СДВГ часто пересекаются с симптомами астенического синдрома, который сопровождает множество физических болезней.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые из Медицинского колледжа Университета Шаньтоу в КНР установили, что оптимальная частота половых актов может помочь снизить вероятность депрессии у молодых и средневозрастных граждан.