Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.0 комментариев
Правительство разрешило безвозмездно использовать 52 военные песни на праздниках
Список музыкальных произведений о героизме народа в Великой Отечественной войне теперь официально разрешено исполнять безвозмездно на государственных и памятных мероприятиях.
Правительство России утвердило перечень из 52 песен и марша «Прощание славянки», которые можно использовать безвозмездно на праздничных мероприятиях, говорится в сообщении на сайте правительства. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В список включены такие известные произведения, как «День Победы», «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «Песенка военных корреспондентов» и другие.
Эти песни разрешается исполнять на концертах, митингах, шествиях, памятных церемониях, в теле- и радиопрограммах в День Победы, День защитника Отечества, а также в другие дни воинской славы и памятные даты, связанные с Великой Отечественной войной.
Утверждение перечня стало частью исполнения федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Закон требует сформировать общедоступный перечень произведений, прославляющих подвиг советского народа, которые были правомерно обнародованы до 26 декабря 1991 года.