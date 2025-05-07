При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Дрон предупредил жительницу Астаны о запрете съемки парада
Во время парада Победы в Астане дрон через громкую связь призвал жительницу многоэтажки прекратить съемку с 20-го этажа ради безопасности.
Сегодня утром к окну квартиры на двадцатом этаже в Астане подлетел дрон и по громкоговорителю предупредил жительницу о необходимости прекратить съемку парада Победы, передает «Российская газета». Женщина запечатлела момент на видео, где видно, как квадрокоптер зависает у окна и обращается: «Уважаемые жители, просим вас закрыть окно, а также отойти от окна в целях вашей безопасности».
В ответ на обращение дрона девушка сообщила через окно: «Все, уходим, пока-пока-пока». Видео быстро стало популярным в соцсетях.
Многие жители Астаны в комментариях рассказали, что также сталкивались с появлением дронов у окон, даже если просто наблюдали за парадом. Пользователи положительно оценили меры безопасности и отметили высокий уровень технологий, хотя некоторые посетовали, что не смогли посмотреть шествие вживую.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что для обеспечения безопасности празднования 80-летия Победы принимаются все необходимые меры. Власти отметили увеличение террористической активности со стороны киевского режима.