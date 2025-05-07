При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Песков заявил о готовности военных обеспечить спокойствие в День Победы
Песков сообщил о мерах военных для безопасности юбилея Победы
Кремль подчеркнул, что для безопасности 80-летнего юбилея Победы принимаются все необходимые меры, учитывая растущую террористическую активность со стороны киевского режима.
Российские военные и специальные службы делают все необходимое для обеспечения безопасности во время празднования 80-летия Победы, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаются все необходимые меры, чтобы юбилей прошел в спокойной, стабильной и мирной обстановке.
Песков подчеркнул, что киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность и склонность к террористическим действиям. Он заверил, что власти России уделяют повышенное внимание попыткам сорвать празднование, и ответные меры принимаются на высшем уровне.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила уникальность атмосферы празднования Дня Победы и заявила о приезде иностранных гостей.
Газета ВЗГЛЯД писала, как День Победы разрушает миф о международной изоляции России.