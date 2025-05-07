Сотрудники администрации Херсонской области получили грамоты от Путина

Tекст: Елизавета Шишкова

Грамоты и благодарственные письма от президента России получили сотрудники администрации губернатора и правительства Херсонской области, министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Сергей Козупица, а также глава Нижнесерогозского округа Владислав Никитенко. Благодарности им вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, говорится в Telegram-канале «Таврия».

В ходе визита губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и Кириенко ознакомились с ходом строительства филиала арт-кластера «Таврида». Кириенко дал положительную оценку темпам работ, передает Херсонское агентство новостей в Telegram.

По словам Сальдо, «строительство идет хорошими темпами. Уже завершены основные этапы, завершается благоустройство и подключение инженерных сетей. Полностью объект будет готов к 30 июня, а первый заезд намечен на 12 июня – День России».

Ранее сообщалось, что филиал «Тавриды» станет образовательным центром для творческой молодежи исторических регионов России, его строят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Филиал разместится на участке в 18,5 гектара, где смогут жить, учиться и творить 420 участников, 50 экспертов и 60 сотрудников.