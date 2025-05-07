При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
МВД объявило директора Берлинского центра Карнеги Габуева в розыск
Директор Берлинского центра Карнеги (признано нежелательной организацией) Александр Габуев* (внесен в РФ в реестр иноагентов) внесен в базу розыска МВД России, однако статья уголовного дела не уточняется.
МВД объявило в розыск директора Берлинского центра Карнеги Александра Габуева, сообщает ТАСС. Информация о розыске размещена в официальной базе ведомства. В карточке указано, что Габуев разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы назначил штраф политологу Екатерине Шульман (признана в РФ иноагентом) за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги, который признан нежелательной организацией в России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом