Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Путин отметил символ надежности и стандартов в отечественных товарах
Путин поздравил Роскачество с десятилетием возрождения Государственного знака качества
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Роскачества с юбилеем, подчеркнув значимость Знака качества для российской производственной культуры и доверия граждан.
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Роскачества с десятилетием возрождения Государственного знака качества, передает сайт Кремля.
В поздравительной телеграмме Путин заявил: «За минувшие годы Знак качества заслужил доверие граждан России, стал символом надежности и высоких стандартов лучших отечественных товаров и услуг, одним из важных инструментов формирования современной производственной, технологической культуры качества в стране, стимулом и ориентиром для развития наших компаний».
Президент отметил вклад сотрудников Роскачества в развитие системы стандартов, внедрение новых методик оценки и цифровых решений. По его словам, современные подходы стимулируют рост российской экономики и повышают конкурентоспособность бизнеса, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Путин выразил уверенность, что коллектив Роскачества продолжит поддерживать добросовестных производителей, защищать права потребителей и способствовать созданию эффективной деловой среды. Глава государства пожелал работникам Роскачества профессиональных успехов и реализации новых планов.