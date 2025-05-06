Песков предложил адресовать вопросы о ситуации в Курской области Минобороны

Песков предложил адресовать вопросы о ситуации в Курской области Министерству обороны

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать комментарии по поводу публикаций телеграм-каналов о якобы новых попытках ВСУ прорваться в Курскую область, передает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время брифинга, Песков заявил: «Эта тема связана непосредственно с ходом специальной военной операции. Здесь я рекомендую обращаться в министерство обороны».

Таким образом, Кремль переадресовал любые запросы по данному вопросу к ведомству, ответственному за проведение спецоперации на Украине.

Напомним, 5 мая ВСУ предприняли попытку снова прорваться на территорию Курской области.

Военкор Александр Коц обозначил три возможных сценария дальнейших действий ВСУ возле Теткино и отметил неослабевающий натиск украинских сил и активность техники.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разгром ВСУ в Курской области может отразиться на всей линии боевого соприкосновения.