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ФАС согласовала сделку «Магнита» по покупке сети «Азбука вкуса»
Федеральная антимонопольная служба разрешила структуре «Магнита» купить долю в управляющей компании сети супермаркетов «Азбука вкуса» при добровольных обязательствах.
ФАС согласовала ходатайство структуры ретейлера «Магнит» о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», управляющей компании сети «Азбука вкуса», передает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продуктами питания по итогам 2024 года не превышает 25% ни в одном из административно-территориальных образований, где располагаются объекты сети, что исключает ограничение конкуренции.
Структура «Магнита» также выразила готовность в случае совершения сделки добровольно ограничить торговую наценку до 10% на выбранные позиции 13 категорий социально значимых товаров, реализуемых в магазинах «Азбука вкуса». Ранее аналогичных добровольных обязательств в сети не принимали.
Ранее следователи возбудили новое уголовное дело против экс-совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского и его соучастников по обвинению в создании ОПС и и участии в нем, а также растрате.