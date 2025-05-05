За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.2 комментария
ВСУ начали возводить защитные сетки от БПЛА под Харьковом
ВСУ начали устанавливать металлические сетки вдоль дороги Дергачи–Казачья Лопань
Украинские военные приступили к установке металлических сеток для защиты от беспилотников на участке дороги в Харьковской области.
Вооруженные силы Украины начали возводить защитные сооружения вдоль автомобильной дороги от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области, передает ТАСС. В основе конструкции используется металлическая сетка, которая должна затруднить применение российских беспилотников.
Источник агентства сообщил: «Противник начал обустройство автомобильной дороги [от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области]. В основе конструкции лежит металлическая сетка. Однако у данного сооружения для противника есть и минус – враг ограничивает свои маршруты передвижения, а для наших артиллеристов все защитные сооружения не являются препятствием».
Кроме того, источник уточнил, что на волчанском и липцовском направлениях продолжаются позиционные бои, а российские штурмовые отряды продвигаются в Волчанске и прилегающих лесных массивах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные увеличили количество расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке фронта, после чего после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские подразделения покинули свои позиции, а российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 метров, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширив зону контроля у Волчанска в Харьковской области.