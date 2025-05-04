За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Талаги и Васьково в Архангельске
Работа двух аэропортов в Архангельске остановлена из-за введения ограничений для безопасности полетов гражданской авиации.
Ограничения на прием и отправление авиарейсов в аэропортах Талаги и Васьково установлены с 20:20 по московскому времени, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Аэропорты временно не обслуживают ни прибытия, ни вылеты воздушных судов. Такие меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, заявили в Росавиации. Сроки снятия ограничений пока не уточняются.
Пассажирам рекомендовано заранее узнавать актуальную информацию о статусе рейсов и следить за объявлениями авиакомпаний и администрации аэропортов.
Напомним, в воскресенье в аэропорту Петрозаводска с середины дня были введены меры для обеспечения безопасности полетов, что вызвало временное ограничение работы воздушной гавани. А Внуковский аэропорт с 9.06 по московскому времени в воскресенье приостанавливал отправку и прием рейсов.