За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Путин ответил на вопрос, считает ли себя удачливым человеком
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, считает ли он себя удачливым человеком.
В рамках документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия» президенту напомнили интервью 1991 года, когда он занимал пост помощника у бывшего мэра Петербурга, передает РИА «Новости». Тогда он заявил, что считает себя «в принципе, удачливым человеком».
«Я давал это (интервью) в мэрии Петербурга, да? А сейчас я даю интервью в Кремле», – сказал глава государства на вопрос, считает ли он себя по-прежнему удачливым спустя 34 года.
Ранее Путин рассказал, что регулярно задумывается о том, кто мог бы занять высший государственный пост страны.