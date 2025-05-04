За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы
Жители Франции выразили несогласие по поводу того, что российская делегация не приглашена на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
Как передает РИА «Новости», один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко рассказал о недовольстве французов из-за того, что Россию проигнорировали при организации памятных мероприятий к восьмидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Де Кошко отметил, что участие в «Бессмертном полку» – это способ напомнить о вкладе СССР и народов России в победу над нацизмом. По его словам, идея акции заключается в том, чтобы подчеркнуть: Европа обязана своей свободой народам Советского Союза, а не принятию нацистской идеологии.
Организатор добавил, что тема памяти становится все более непопулярной, и многие предпочитают забывать о роли России в борьбе с нацизмом, что проявилось в отсутствии российского приглашения на официальные церемонии. «Часто (это) отказываются помнить, забывают – до такой степени, что даже Россию не пригласили на памятные мероприятия в этом году, на 80-ю годовщину», – отметил де Кошко.
Акция «Бессмертный полк» состоится в Париже восьмого мая: колонна пройдет от площади Революции до кладбища «Pere Lachaise».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт, в Буэнос-Айресе также состоялась акция «Бессмертный полк», а шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Калькутты.