В Испании задержали создательниц «академии джихада» для женщин

Tекст: Евгения Караваева

Национальная полиция Испании задержала двух женщин по подозрению в причастности к терроризму, передает ТАСС. Как отмечается в пресс-релизе правоохранительных органов, арестованные могли создать так называемую «академию джихада», ориентированную на женщин.

Расследование началось в 2024 году, когда полиция выявила в социальных сетях несколько профилей, распространявших радикальные и жестокие материалы. По данным ведомства, женщины получили доступ к хранилищам данных террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).

В полиции уточнили, что задержанные создали сложную структуру социальной инженерии, где под видом религиозного обучения велась идеологическая обработка других мусульман. Указанная виртуальная платформа действовала по принципу академии джихада, основная цель которой заключалась в воздействии на женщин.

В настоящее время в Испании действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, и в стране регулярно проходят задержания подозреваемых в экстремизме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ГКНБ Киргизии задержал 30 человек, планировавших террористические акты против чиновников и силовиков, в ходе контртеррористической операции, координируемой из-за границы.