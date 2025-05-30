Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.6 комментариев
В Испании задержали создательниц «академии джихада» для женщин
В Испании две женщины арестованы по подозрению в создании виртуальной структуры для идеологической обработки через платформу, напоминающую академию джихада.
Национальная полиция Испании задержала двух женщин по подозрению в причастности к терроризму, передает ТАСС. Как отмечается в пресс-релизе правоохранительных органов, арестованные могли создать так называемую «академию джихада», ориентированную на женщин.
Расследование началось в 2024 году, когда полиция выявила в социальных сетях несколько профилей, распространявших радикальные и жестокие материалы. По данным ведомства, женщины получили доступ к хранилищам данных террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России).
В полиции уточнили, что задержанные создали сложную структуру социальной инженерии, где под видом религиозного обучения велась идеологическая обработка других мусульман. Указанная виртуальная платформа действовала по принципу академии джихада, основная цель которой заключалась в воздействии на женщин.
В настоящее время в Испании действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, и в стране регулярно проходят задержания подозреваемых в экстремизме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ГКНБ Киргизии задержал 30 человек, планировавших террористические акты против чиновников и силовиков, в ходе контртеррористической операции, координируемой из-за границы.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ