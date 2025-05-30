Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
Владельцам танкеров «Волгонефть» отказали в ограничении ответственности
Владельцам танкеров «Волгонефть» отказали в ограничении ответственности по компенсации за загрязнения
Судовладельцам потерпевших крушение у Керченского залива танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» отказали в Арбитражном суде Краснодарского края в создании фондов ограничения их ответственности по компенсации затрат на устранение последствий разлива нефти.
Представители компаний-судовладельцев ходатайствовали о создании фондов для ограничения ответственности судовладельца более чем по 533 млн рублей каждый для компенсации ущерба всем возможным потенциальным истцам, передает ТАСС.
По мнению компаний, гарантии фондов должны действовать до 16 декабря 2030 года.
Кубанский Арбитраж отказал в удовлетворении этого иска ООО «Каматрансойл» и ЗАО «Волгатранснефть».
ранее в мае Арбитражный суд Краснодарского края утвердил новое требование мэрии Анапы о взыскании почти 546 млн рублей за ликвидацию последствий ЧС после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».