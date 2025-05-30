Владельцам танкеров «Волгонефть» отказали в ограничении ответственности по компенсации за загрязнения

Tекст: Алексей Дегтярев

Представители компаний-судовладельцев ходатайствовали о создании фондов для ограничения ответственности судовладельца более чем по 533 млн рублей каждый для компенсации ущерба всем возможным потенциальным истцам, передает ТАСС.

По мнению компаний, гарантии фондов должны действовать до 16 декабря 2030 года.

Кубанский Арбитраж отказал в удовлетворении этого иска ООО «Каматрансойл» и ЗАО «Волгатранснефть».

ранее в мае Арбитражный суд Краснодарского края утвердил новое требование мэрии Анапы о взыскании почти 546 млн рублей за ликвидацию последствий ЧС после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».