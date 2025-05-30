Грузия обвинила Польшу и Францию в атаке на экономику

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«После безуспешных атак на грузинскую политику мы видим теперь нападение на экономику Грузии со стороны двух стран «Веймарского треугольника», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.

По его словам, «туризм является важной сферой благосостояния граждан Грузии, поэтому безосновательные нападки являются атакой на национальные интересы Грузии».

Шалва Папуашвили привел статистические данные, которые опровергают позиции Варшавы и Парижа о частых отказах в пересечении границы Грузии.

По его информации, в 2024-2025 годах Грузия не впустила в страну девять граждан Польши, тогда как Польша не пропустила 1250 граждан Грузии.

За этот же период 16 гражданам Франции отказали во въезде в Грузию, тогда как Франция не впустила 145 граждан Грузии.

В целом за этот период Грузия отказала во въезде 184 гражданам стран ЕС от общего количества в 473 422 человека, тогда как в ЕС не впустили 4825 граждан Грузии из 438 170.