Синоптик сообщил о магнитной буре класса G1 продолжительностью более суток

Tекст: Мария Иванова

Магнитная буря на Земле продолжается уже более суток, написал Леус в своем Telegram-канале.

«В настоящее время интенсивность магнитной бури, продолжающейся уже более 24 часов, соответствует классу G1 – слабая магнитная буря», – отметил он.

Специалист подчеркнул, что обстановка пока не стабилизировалась, несмотря на временные периоды снижения активности. Скорость солнечного ветра сейчас составляет 750-800 км/с, что примерно в два раза превышает нормальные значения. Температура солнечного ветра достигает 500 тыс. км, что считается экстремально высоким показателем.

По оценке Леуса, слабые возмущения магнитосферы сохранятся и в ближайшие сутки. Ожидается, что временами показатели будут достигать уровня слабой магнитной бури и в течение пятницы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, магнитная буря третьего уровня по пятибалльной шкале началась накануне, предупреждалось,что она может привести к возможным сбоям в электросетях и радиосвязи, а также вызовет полярные сияния.

Ранее астрономы зафиксировали на снимках с телескопа LASCO необычное облако, напоминающее гигантскую «огненную птицу», что связано с активностью Солнца.

В ранние утренние часы в минувшее воскресенье на Солнце наблюдалась яркая вспышка класса Х1.1, продолжавшаяся около 17 минут.