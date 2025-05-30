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Синоптик сообщил о магнитной буре класса G1 продолжительностью более суток
Магнитная буря класса G1 продолжается на Земле уже более суток, при этом скорость солнечного ветра превышает 750 километров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Магнитная буря на Земле продолжается уже более суток, написал Леус в своем Telegram-канале.
«В настоящее время интенсивность магнитной бури, продолжающейся уже более 24 часов, соответствует классу G1 – слабая магнитная буря», – отметил он.
Специалист подчеркнул, что обстановка пока не стабилизировалась, несмотря на временные периоды снижения активности. Скорость солнечного ветра сейчас составляет 750-800 км/с, что примерно в два раза превышает нормальные значения. Температура солнечного ветра достигает 500 тыс. км, что считается экстремально высоким показателем.
По оценке Леуса, слабые возмущения магнитосферы сохранятся и в ближайшие сутки. Ожидается, что временами показатели будут достигать уровня слабой магнитной бури и в течение пятницы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, магнитная буря третьего уровня по пятибалльной шкале началась накануне, предупреждалось,что она может привести к возможным сбоям в электросетях и радиосвязи, а также вызовет полярные сияния.
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