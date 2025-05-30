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    Упрямство Зеленского дорого обойдется для Украины
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    Небензя назвал два варианта будущего для Украины
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID. Это фуфло.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    9 комментариев
    30 мая 2025, 08:02 • Новости дня

    Синоптик сообщил о магнитной буре класса G1 продолжительностью более суток

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная буря класса G1 продолжается на Земле уже более суток, при этом скорость солнечного ветра превышает 750 километров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Магнитная буря на Земле продолжается уже более суток, написал Леус в своем Telegram-канале.

    «В настоящее время интенсивность магнитной бури, продолжающейся уже более 24 часов, соответствует классу G1 – слабая магнитная буря», – отметил он.

    Специалист подчеркнул, что обстановка пока не стабилизировалась, несмотря на временные периоды снижения активности. Скорость солнечного ветра сейчас составляет 750-800 км/с, что примерно в два раза превышает нормальные значения. Температура солнечного ветра достигает 500 тыс. км, что считается экстремально высоким показателем.

    По оценке Леуса, слабые возмущения магнитосферы сохранятся и в ближайшие сутки. Ожидается, что временами показатели будут достигать уровня слабой магнитной бури и в течение пятницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, магнитная буря третьего уровня по пятибалльной шкале началась накануне, предупреждалось,что она может привести к возможным сбоям в электросетях и радиосвязи, а также вызовет полярные сияния.

    Ранее астрономы зафиксировали на снимках с телескопа LASCO необычное облако, напоминающее гигантскую «огненную птицу», что связано с активностью Солнца.

    В ранние утренние часы в минувшее воскресенье на Солнце наблюдалась яркая вспышка класса Х1.1, продолжавшаяся около 17 минут.

    29 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Установлена личность смертника, подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе
    Установлена личность смертника, подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе
    @ stavropol.sledcom.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Личность смертника, совершившего взрыв у дома в Ставрополе, установлена, передают Telegram-каналы. В результате взрыва погиб ветеран СВО, участник программы «Время героев» Заур Гурциев.

    По данным источника, взрывное устройство находилось на 29-летнем Никите Пенькове. Бомба сдетонировала дистанционно, как только Пеньков подошел к ветерану спецоперации Зауру Гурциеву. Момент взрыва зафиксировала уличная камера наблюдения, пишет Lenta.Ru.

    Пеньков недавно арендовал квартиру в многоэтажном доме на улице Чехова. Именно туда накануне трагедии приехал Заур Гурциев и встретился с Пеньковым. Пока следователи не выяснили, были ли они знакомы ранее и по какой причине Гурциев пришел на встречу.

    Следствием рассматривается версия, что Пеньков мог не подозревать о взрывном устройстве, его, возможно, использовали втемную. В результате взрыва Пеньков погиб на месте, а Гурциев скончался спустя некоторое время.

    Напомним, Гурциев погиб в результате взрыва на улице Чехова в Ставрополе. Погибший попал в список украинского сайта «Миротворец» утром перед своей гибелью.

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    29 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Вучич ответил на обвинения СВР в поставках Сербией оружия Украине
    Вучич ответил на обвинения СВР в поставках Сербией оружия Украине
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае подозрений в возможной переправке сербского вооружения в зону конфликта на Украине контракты на такие поставки будут отменены.

    «Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта», – отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии, передает ТАСС.

    По словам сербского лидера, власти страны обязаны внимательно следить за каждой сделкой и пресекать любые попытки нарушить правила экспорта.

    Ранее Служба внешней разведки России обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    29 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ свой лимузин «Аурус», чтобы она могла вовремя попасть на премьеру спектакля в Большом театре.

    Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он отметил: «Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр».

    Напомним, в четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву. В ходе встречи он заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений, а также рассказал о прогрессе в отношениях с Японией при его премьерстве.

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    29 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    СВР обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву
    СВР обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сербские оборонные предприятия, несмотря на провозглашенный Белградом нейтралитет, отправили на Украину сотни тысяч снарядов для артиллерии и миллион патронов.

    Сербские оборонные предприятия вопреки официальному курсу Белграда на нейтралитет продолжают передавать боеприпасы киевскому режиму, передает ТАСС.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки России отметило: «Сербский военпром пытается выстрелить России в спину». По данным СВР, на Украину уже отправлены сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

    В СВР подчеркнули: «Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть «стратегическое поражение» России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия». Представители ведомства заявили, что подобные поставки нельзя обосновать «гуманитарными соображениями», так как их назначение – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».

    Пресс-бюро СВР напомнило, что Белград официально заявляет о нейтралитете, однако на деле сербский военпром продолжает поддерживать Киев боеприпасами.

    Ранее сербский президент Александр Вучич подчеркнул, что будет следовать интересам Сербии, несмотря на призывы ЕС осудить Россию и поддержать Украину.

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    29 мая 2025, 20:12 • Новости дня
    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ

    СМИ: Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26

    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский хоккеист Александр Овечкин проведет свой последний сезон в НХЛ в 2025/26 году. Об этом клуб «Вашингтон» сообщил своим болельщикам.

    Сезон-2025/26 станет заключительным для Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге, передает ТАСС. Журналист Джейкоб Биллингтон сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что клуб «Вашингтон» уведомил владельцев абонементов о предстоящем завершении выступлений россиянина в лиге.

    В письме абонентам было указано, что следующий сезон будет последним для Овечкина в составе «Вашингтона». Действующий контракт хоккеиста истекает по окончании сезона-2025/26.

    Ранее Овечкин отмечал в интервью, что рассматривает возможность вернуться в московское «Динамо», воспитанником которого он является. На данный момент спортсмену тридцать девять лет.

    Шестого апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных сезонах НХЛ. Также нападающий стал лидером по количеству победных шайб, опередив Яромира Ягра.

    В чемпионате-2024/25 Овечкин провел 65 матчей, забил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач. «Вашингтон» завершил выступление в 1/4 финала Кубка Стенли, уступив «Каролине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона в НХЛ. Овечкин прибыл в Москву. Дэвид Бекхэм подарил Овечкину именные бутсы с автографом в честь его рекордного достижения по голам в НХЛ.

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    29 мая 2025, 19:24 • Новости дня
    Западные СМИ увидели в словах Лаврова о крахе Германии предостережение Европе

    L'AntiDiplomatico: Лавров предупредил Европу словами о крахе Германии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о возможном крахе Германии западные СМИ расценили как предостережение для всего европейского континента.

    Лавров сделал предупреждение всей Европе словами о движении Германии к краху, сообщает РИА «Новости». Как пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico, слова Лаврова больше похожи на историческое предупреждение не только для Берлина, но и для всего Евросоюза.

    В публикации L'AntiDiplomatico отмечается: «Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов».

    Издание подчеркивает, что на фоне попыток России и Украины вести переговоры по урегулированию конфликта, германская элита выбирает курс на милитаризацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России заявил, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте на Украине. Он также отметил, что Берлин поддерживает идею поставок Киеву дальнобойного оружия.

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    29 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня

    Захарова: Состав российской делегации на переговорах 2 июня останется тем же

    Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Состав российской делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле останется прежним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» дипломат на вопрос о составе делегации ответила: «Та же российская делегация», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к предложению главы МИД России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.

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    29 мая 2025, 17:11 • Новости дня
    Эстония заявила о готовности установить буи на Нарве без участия России
    Эстония заявила о готовности установить буи на Нарве без участия России
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Таллине готовы самостоятельно разместить навигационные буи на реке Нарве, если соглашение с Москвой по вопросу размещения достигнуто не будет.

    Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил о готовности страны установить навигационные буи на реке Нарве в пределах своих территориальных вод, если по этому вопросу не удастся достичь соглашения с Россией, передает ERR. Он подчеркнул: «Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония установит буи в своих территориальных водах».

    Таро также уточнил, что за размещением буев будут наблюдать представители Европейского агентства по охране внешних границ Евросоюза, передает «Газета.ru».

    По информации ERR, Москва и Таллин продолжают переговоры относительно размещения буев на реке Нарве, но пока соответствующее соглашение не подписано.

    В марте МИД Эстонии вызвал представителя российского посольства для вручения ноты о возвращении пограничных буев на фарватер реки Нарвы перед началом навигации.

    Кроме того, власти Эстонии планируют открыть военную базу в Нарве с одновременным пребыванием до 250 военнослужащих и ротацией подразделений.

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    29 мая 2025, 17:43 • Новости дня
    Зеленский: Китай перестал поставлять дроны Mavic Украине
    Зеленский: Китай перестал поставлять дроны Mavic Украине
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китай прекратил продажу беспилотников Mavic Украине и некоторым европейским странам, тогда как поставки в Россию продолжаются, пишет Bloomberg.

    Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет Bloomberg. По словам Зеленского, «китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев», а на территории России якобы «существуют производственные линии, где работают китайские представители».

    Дроны Mavic – популярные гражданские квадрокоптеры, обычно используемые для аэрофотосъемки, однако они могут быть адаптированы для переноски взрывчатки.

    В марте Wall Street Journal сообщила о прекращении Вашингтоном финансирования новых поставок вооружений Украине.

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    30 мая 2025, 05:27 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в районе бухты во Владивостоке

    Власти Приморья сообщили о нейтрализованной угрозе после взрывов во Владивостоке

    Взрывы прозвучали в районе бухты во Владивостоке
    @ Официальный Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В районе бухты Десантная во Владивостоке произошли «два хлопка», «угроза нейтрализована», сообщило правительство Приморья.

    Утром в пятницу Центр организации дорожного движения Владивостока сообщил, что дорога в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой перекрыта, передает РИА «Новости».

    В соцсетях сообщили, что в районе установлено полицейское оцепление, замечен вертолет. Очевидцы заявили о двух хлопках. Через несколько часов оцепление убрали. Сообщалось о грузовиках, на которых находились накрытые тентами машины.

    «По информации антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке», – сообщило в Telegram правительство Приморья.

    Со ссылкой на информацию оперативных служб власти подтвердили «два хлопка» в районе бухты Десантная, а также оцепление и временное ограничение движения между бухтой Шамора и Щитовая. Никто не пострадал, повреждений нет. Предпринимаются шаги для обеспечения безопасности, сказано в сообщении.

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    29 мая 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о непреложности семейных ценностей для России

    Путин заявил о неизменности семейных ценностей для граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что сильные и сплоченные семьи являются гордостью и опорой страны, несмотря на попытки поставить традиционные ценности под сомнение.

    Путин заявил о важности семейных ценностей, сообщает РИА «Новости». По его словам, дружные и крепкие семьи были и остаются оплотом и гордостью России.

    Выступая на встрече с многодетными семьями, глава государства подчеркнул: «Такие крепкие дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и ее граждан, остаются непреложными, как бы кто не пытался в современном мире их оспорить или отменить».

    Путин также отметил важную роль традиционных ценностей в российском обществе, подчеркнув, что любые попытки их пересмотра обречены на неудачу.

    Ранее Путин заявил, что без традиционных ценностей страна утратит свою идентичность.

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    29 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Депутат: Россия в ответ Западу может снять ограничения на применение «Орешника»
    Депутат: Россия в ответ Западу может снять ограничения на применение «Орешника»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия может отменить ограничения на применение комплекса «Орешник» в ответ на решение стран Запада снять ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия.

    Россия может снять установленные ранее ограничения на использование ракетного комплекса «Орешник» в случае дальнейших антироссийских действий со стороны западных стран, сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник, передает Газета.ру. По словам Колесника, в арсенале России есть не только комплекс «Орешник», но и его более современные модификации.

    Депутат заявил: «Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное – «Орешник». Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, а уже есть более новые модификации».

    Колесник отметил, что снятие ограничений на использование дальнобойного оружия западными странами позволяет ВСУ наносить удары по основным промышленным районам России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о решении Британии, Германии, Франции и США больше не ограничивать дальность поставляемого Украине оружия, что открывает Киев возможности для атак по военной инфраструктуре на российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о возможности передачи Киеву ракет Taurus. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил о жестком ответе на снятие ограничений по дальности западного вооружения для Украины.

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    29 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию вокруг возможного снятия западными странами ограничений на дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву.

    По итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Шойгу заявил, что Россия может принять зеркальные меры в ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что обсуждение этой темы в западных странах напоминает ему «гимназистку на серьезном свидании», подчеркнув противоречивость заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла. А что касается нашей реакции, могу сказать – поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», – сказал он.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу в решениях европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    29 мая 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин раскрыл секрет своей молодости и энергии
    Путин раскрыл секрет своей молодости и энергии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с многодетными семьями президент России Владимир Путин рассказал о главных принципах, поддерживающих его молодость и хорошее самочувствие.

    На вопрос Натальи Лукьяновой из Крыма о том, что помогает ему так хорошо выглядеть, Путин ответил: «Движение, движение». Он отметил, что наличие жизненных целей дисциплинирует и держит в тонусе, особенно если эти цели масштабные, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул: «Очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели, и мы стремимся их достигать. Это всегда мобилизует. Всегда дисциплинирует. Всегда заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. На мой взгляд, это самое главное». Путин добавил, что спорт и режим также имеют значение, но внутренние целевые установки важнее всего. Чем масштабнее задачи, тем сильнее они мобилизуют человека, заключил глава государства.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года. Ранее он раскрыл секрет своей высокой работоспособности.

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    29 мая 2025, 21:52 • Новости дня
    Поклонская рассказала о предложении Жириновского обменять ее на другого депутата
    Поклонская рассказала о предложении Жириновского обменять ее на другого депутата
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Наталья Поклонская поделилась воспоминаниями о шутливой беседе Владимира Жириновского с Вячеславом Володиным, когда обсуждался возможный ее переход в ЛДПР.

    Советник генпрокурора России Наталья Поклонская в интервью «Студии Аврора» рассказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал обменять ее на кого-то из своей партии, передает Газета.ру.

    По словам Поклонской, Жириновский обратился с этим предложением к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Она процитировала его слова: «Вячеслав Викторович, давайте меняться. Вы нам Поклонскую, а мы вам – кого-то другого взамен».

    Поклонская добавила, что когда была депутатом Госдумы, прошла в парламент по списку «Единой России», но не состояла в партии. Она отметила, что в шутке Жириновского была «доля шутки», однако его предложение отражало реальный интерес к ее персоне со стороны ЛДПР.

    Ранее в СМИ также напомнили о предсказании Жириновского по поводу возможных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В 2019 году Жириновский заявлял, что лидеры двух стран могут договориться о судьбе Украины, предполагая признание Вашингтоном российского суверенитета над Новороссией. По мнению политика, это могло бы помочь Трампу наладить отношения с Москвой и усилить давление на европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, загранпаспорт Владимира Жириновского ушел с аукциона за 1,1 млн рублей. Сыновья Владимира Жириновского Давид Гарсия (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн выиграли судебный спор против его племянниц Елены Листопадовой и Натальи Соколовой по делу о наследственном имуществе и договоре пожизненного содержания.

    Коментарии (8)
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    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы

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    Упрямство Зеленского дорого обойдется для Украины

    «Мы не рискнули воевать с Россией, когда у Украины был шанс победить. Зачем же нам это делать сейчас, когда Украина проигрывает?». Этот риторический вопрос, который задает один из наиболее русофобских публицистов Великобритании, весьма показателен. Европа начинает осознавать реальность на поле боя в зоне спецоперации. Что будет с Украиной, если эту реальность не осознает в итоге киевский режим? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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      Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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      «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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