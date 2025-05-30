В комитете Госдумы назвали условия возвращения YouTube к работе в России

Немкин назвал условия возвращения YouTube к работе в России

Tекст: Антон Антонов

«Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд четких требований», – приводит слова Немкина РИА «Новости».

Платформа должна «разобраться со своим заброшенным оборудованием», оплатить накопленные штрафы на миллиарды рублей и открыть официальное юридическое представительство в России. YouTube также обязан восстановить доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.

«Без этих шагов говорить о каком-либо «смягчении» позиций невозможно: речь идет не о политике, а о соблюдении законодательства», – заявил он.

Немкин добавил, что диалог с глобальными цифровыми платформами возможен только на условиях России, которые должны быть честными, прозрачными и законными. Он отметил, что работа в стране требует соблюдения российских законов, уплаты налогов и хранения данных граждан на территории России, а также готовности решать споры в российских судах.

По мнению парламентария, возврата к прежней зависимости от иностранных платформ быть не может. Россия строит свои цифровые сервисы – поисковики, облака, видеохостинги и рекламные платформы, и этот путь, по словам депутата, должен быть поддержан государством для создания эффективной и безопасной цифровой экосистемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор подтвердил, что сервис YouTube остается недоступным для пользователей в России. Член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян заявил, что платформа YouTube давно перестала быть коммерческой и превратилась в глобальный пропагандистский рупор.