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В комитете Госдумы назвали условия возвращения YouTube к работе в России
Немкин назвал условия возвращения YouTube к работе в России
Возвращение YouTube к полноценной деятельности в России возможно только после оплаты штрафов и восстановления доступа к безосновательно заблокированным аккаунтам отечественных СМИ и блогеров, заявил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Для того чтобы YouTube мог вернуться к полноценной работе в России, он должен выполнить ряд четких требований», – приводит слова Немкина РИА «Новости».
Платформа должна «разобраться со своим заброшенным оборудованием», оплатить накопленные штрафы на миллиарды рублей и открыть официальное юридическое представительство в России. YouTube также обязан восстановить доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.
«Без этих шагов говорить о каком-либо «смягчении» позиций невозможно: речь идет не о политике, а о соблюдении законодательства», – заявил он.
Немкин добавил, что диалог с глобальными цифровыми платформами возможен только на условиях России, которые должны быть честными, прозрачными и законными. Он отметил, что работа в стране требует соблюдения российских законов, уплаты налогов и хранения данных граждан на территории России, а также готовности решать споры в российских судах.
По мнению парламентария, возврата к прежней зависимости от иностранных платформ быть не может. Россия строит свои цифровые сервисы – поисковики, облака, видеохостинги и рекламные платформы, и этот путь, по словам депутата, должен быть поддержан государством для создания эффективной и безопасной цифровой экосистемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор подтвердил, что сервис YouTube остается недоступным для пользователей в России. Член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян заявил, что платформа YouTube давно перестала быть коммерческой и превратилась в глобальный пропагандистский рупор.