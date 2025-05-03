Лидер Левой партии ФРГ призвал вывести войска США из страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сопредседатель Левой партии Германии Ян ван Акен заявил о необходимости вывода американских войск и ядерного оружия из страны, передает РИА «Новости». В интервью газете Zeit он отметил: «Да, и они должны забрать с собой ядерное оружие», отвечая на вопрос о присутствии американских военнослужащих в Германии.

Политик подчеркнул, что в нынешних условиях Берлину нужно укреплять бундесвер, однако обычных вооружений, по его мнению, вполне достаточно. Ван Акен добавил, что в Европе уже располагается более 400 единиц ядерного оружия в Британии и Франции, и этого более чем достаточно для обеспечения обороны.

Он также высказался против совместного контроля над британским и французским ядерным потенциалом и выступил против создания Германией собственного ядерного арсенала. По словам ван Акена, в перспективе он хотел бы, чтобы Германия полностью отказалась от армии.

Согласно данным правительства Германии на 2022 год, на военных базах в стране размещались около 36 тыс. американских военнослужащих. Эта информация приводилась в ответе на запрос депутатов бундестага из Левой партии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединённые Штаты рассмотрели возможность вывода своих военных из Европы, что привело к разногласиям среди стран НАТО.