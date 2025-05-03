Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Лидер Левой партии ФРГ призвал вывести войска США из страны
Сопредседатель Левой партии Ян ван Акен призвал вывести американских военных и ядерное оружие с территории Германии, отметив достаточность имеющихся ядерных арсеналов в Европе.
Сопредседатель Левой партии Германии Ян ван Акен заявил о необходимости вывода американских войск и ядерного оружия из страны, передает РИА «Новости». В интервью газете Zeit он отметил: «Да, и они должны забрать с собой ядерное оружие», отвечая на вопрос о присутствии американских военнослужащих в Германии.
Политик подчеркнул, что в нынешних условиях Берлину нужно укреплять бундесвер, однако обычных вооружений, по его мнению, вполне достаточно. Ван Акен добавил, что в Европе уже располагается более 400 единиц ядерного оружия в Британии и Франции, и этого более чем достаточно для обеспечения обороны.
Он также высказался против совместного контроля над британским и французским ядерным потенциалом и выступил против создания Германией собственного ядерного арсенала. По словам ван Акена, в перспективе он хотел бы, чтобы Германия полностью отказалась от армии.
Согласно данным правительства Германии на 2022 год, на военных базах в стране размещались около 36 тыс. американских военнослужащих. Эта информация приводилась в ответе на запрос депутатов бундестага из Левой партии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединённые Штаты рассмотрели возможность вывода своих военных из Европы, что привело к разногласиям среди стран НАТО.