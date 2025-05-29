Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.0 комментариев
В Байкальске отменили все праздники в День защиты детей
В Байкальске отменили все мероприятия ко Дню защиты детей
Власти Байкальска приняли решение не проводить праздничные мероприятия на День защиты детей после гибели четырех подростков.
Постановление об отмене всех праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей 1 июня, опубликовано в группе Байкальского городского поселения во «ВКонтакте», передает ТАСС.
Глава администрации Василий Темгеневский подписал документ после трагедии, когда в ночь на 29 мая подросток напал с ножом на других несовершеннолетних на дне рождения. Жертвами нападения стали четверо детей, еще четверо были госпитализированы.
После нападения подозреваемый поджег дом и погиб в пожаре. Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия.
В муниципальном поселении объявлен трехдневный траур, на месте работает оперативный штаб. Первые похороны погибших состоятся 30 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Байкальска Василий Темгеневский заявил, что подозреваемый в убийстве четверых подростков мог совершить преступление на дне рождения после употребления алкоголя. Алкогольные напитки для несовершеннолетних закупал 18-летний парень.
Компанию подростков, среди которых один несовершеннолетний убил нескольких детей, объединяло неформальное сообщество с участниками с седьмого по десятый класс, сообщил глава регионального минобра Максим Парфенов.