Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.2 комментария
Московский зоопарк раскрыл состояние животных, которым дали таблетки
Животные в зоопарке Москвы, которым житель столицы дал таблетки с валерианой, в порядке, их состояние оценивается как обычное, сообщили в учреждении.
С семьей рысей и амурским леопардом Мизером, которым перекинули таблетки, все в порядке, сообщил Московский зоопарк в своем Telegram-канале.
В вольерах рысей и леопарда нашли таблетки, виновника быстро определили, его задержали.
Установлено дополнительное наблюдение за животными. На 28 мая с леопардом и с группой рысей все в порядке.
Напомним, житель Москвы кинул в вольеры рысей и леопарда Московского зоопарка таблетки с экстрактом валерианы. Он объяснил свой поступок желанием «привести животных в чувство». Самого нарушителя задержали.