Московский зоопарк раскрыл состояние животных, которым дали таблетки

Директор Московского зоопарка сообщила о попытке отравления зверей

Tекст: Ольга Иванова

Неизвестные попытались отравить животных в Московском зоопарке, сообщила директор учреждения Светлана Акулова, передает ТАСС. По ее словам, в ходе планового осмотра в вольерах с рысями и леопардом Мизером были найдены разбросанные таблетки неизвестного происхождения.

«Сегодня мы столкнулись с вопиющим случаем жестокости по отношению к нашим животным, на территории Московского зоопарка было совершено отвратительное преступление – попытка отравить наших зверей», – заявила Акулова. Она добавила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда неизвестный человек бросал таблетки через ограждения.

Директор подчеркнула, что произошедшее нельзя считать случайностью или детской шалостью – это было, по ее мнению, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под защитой зоопарка. В учреждении уже начато внутреннее расследование.

Администрация также инициировала взаимодействие с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела. Акулова уверила, что все имеющиеся видеоматериалы будут переданы следствию для установления личности злоумышленника, и если за этим происшествием стоит организатор, он также понесет ответственность.

Ранее прокуратура Москвы обнаружила несоблюдение санитарных норм и правил содержания животных в антикафе с минипигами на проспекте Мира.